Amazon brade cette caméra de surveillance extérieure qui filme en 1080p

Si vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille, tout en gardant un œil sur votre domicile, les caméras de surveillances sont une bonne solution. Et pas besoin d’y mettre le prix fort avec celle de Eufy Security dédiée à l'extérieure qui perd 33 % de son prix sur Amazon.

Aujourd’hui, les solutions de caméra de surveillances sont de plus en plus nombreuses, mais également plus accessibles. Les marques ne négligent pas pour autant la fiche technique, en délivrant des fonctionnalités similaires à des produits plus haut de gamme. La SoloCam E20 de chez Eufy Security répond parfaitement ce que l’on attend sur ce type de produit. Elle est capable de filmer de jour comme de nuit avec un rendu correct, et alerte en temps réel en cas de mouvement suspect, tout ça sans payer le prix fort grâce à cette remise immédiate de 33 %.

Les avantages de la caméra Eufy

Une caméra extérieure sans fil simple à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p

Et une bonne autonomie de 4 mois

Petit plus : pas de frais supplémentaires pour le stockage

La caméra de surveillance SoloCam E20 de chez Eufy Security est affichée à 99,99 euros, mais grâce un coupon de réduction de 33 % son prix est désormais de 66,99 euros sur Amazon.

Une caméra de surveillance qui va l’essentiel

La première chose que l’on peut apprécier sur ce modèle, c’est sa facilité d’installation. Pas besoin de faire appel à un technicien, le support de fixation rotatif se visse en quelques minutes seulement. Une fois celui-ci installé, vous n’avez plus qu’à y emboîter la caméra. La SoloCam est sans fil, et n’a pas besoin de HomeBase pour fonctionner. Étant conçue pour l’extérieur, la caméra est à la fois résistante et durable dans le temps. Certifiée IP65, la SoloCam ne craint pas les intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides. Quant à son autonomie, le constructeur assure 4 mois d’utilisation, ce qui est plutôt correct.

Des fonctionnalités basiques, avec un petit avantage

Pour en revenir aux caractéristiques de la caméra de surveillance, cette dernière est capable de filmer avec une définition FHD soit 1920 x 1080 pixels. Côté qualité de l’image, elle est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Les changements brusques de luminosité peuvent néanmoins parfois poser problème, voire déclencher une détection de mouvement. Avec cette caméra, vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge dans un rayon de huit mètres, mais l’image perd en qualité. Une intelligence artificielle est intégrée pour éviter les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple.

Il est possible de définir vos propres zones de détection, afin que la caméra vous alerte uniquement lorsque des mouvements sont détectés dans la zone désignée. En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, autrement il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la SoloCam est dotée d’une alarme de 90 dB que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués.

Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. Et si généralement il faut souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici ce n’est pas le cas : pas de frais mensuels ni de coûts cachés.

Quelle caméra extérieure choisir ?

Si vous souhaitez comparer le modèle présenté dans cet article avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance extérieure en 2022.

