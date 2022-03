L’énorme TV 4K QLED 75 pouces de TCL (HDMI 2.1) n’est plus qu’à 899 €

Vous avez envie d'une grande diagonale, mais le prix élevé freine votre achat ? Et bien ce bon plan pourrait bien vous faire craquer. En ce moment, le téléviseur TCL C727 de 75 pouces est actuellement à un très bon prix : il passe de 1 699 euros à 899 euros seulement, soit plus de 50 % de réduction.

Lorsque l’on souhaite un téléviseur de grande taille, il faut s’attendre à des prix aussi imposants que son gabarit. Ce n’est pas le cas du constructeur TCL, qui arrive à proposer des modèles aux diagonales immenses sans faire flamber le prix, comparé à la concurrence. C’est d’autant plus le cas aujourd’hui, avec son modèle C727 de 75 pouces qui perd 800 euros de son prix. Il se pare non seulement d’une (très) grande diagonale, mais aussi de fonctionnalités dernier cri à prix plus contenu.

L’essentiel à retenir sur le TV 75C27 de TCL

Son immense dalle QLED de 75″ compatible 4K HDR ;

Ses compatibilités avec les meilleures normes vidéos : HDR10, HDR10+, HLG ;

La connectique HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X ;

Son excellent rapport qualité-prix.

Au lieu d’un prix barré à 1 699 euros, le téléviseur TCL QLED C727 de 75 pouces est en promotion à 1 099 euros sur le site Carrefour, mais grâce à une ODR d’une valeur de 200 euros — valable jusqu’au 11 avril 2022 — le TV vous revient à seulement 899 euros.

Un téléviseur imposant, mais bien immersif…

TCL a de nombreux arguments à faire valoir, et se défend bien face à la concurrence assez rude sur le marché. Si ces téléviseurs sont plus abordables, le constructeur fait finalement peu de concessions et propose souvent des téléviseurs à la hauteur des attentes actuelles. Ici, le modèle 75C727 fait preuve d’élégance face au géant Samsung avec une conception élégante et sobre.

Son écran en impose surtout avec sa diagonale de 75 pouces, soit 190 centimètres, pour un effet massif très appréciable si vous êtes un amateur de cinéma — assurez-vous tout de même qu’il rentre dans votre salon. Avec une telle diagonale, l’immersion est réussie notamment grâce aux bordures fines tout atour de l’écran. La qualité d’affichage n’est quant à elle pas mise de côté puisque la dalle profite de la technologie QLED. Résultat : c’est mieux que le LCD avec des images plus réalistes et un large panel de couleurs.

Le téléviseur fournit une belle finesse d’image, notamment grâce à sa compatibilité 4K UHD Pro (3 840 x 2 160 pixels). Il a également le mérite d’être compatible avec les meilleures normes vidéo, à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, le son est assuré par une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

…et qui ne lésine par sur la fiche technique

L’immensité de cet écran impressionne, mais c’est aussi la fiche technique de ce téléviseur qui étonne (dans le bon sens). Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, le TV 75C727 est un excellent choix. Il est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, grâce à ses ports HDMI 2.1. On y retrouve aussi les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possible. TCL ne s’arrête pas là, et propose une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz.

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, TCL a fait le choix d’intégrer l’excellent OS Android TV dans sa dernière version. C’est une interface qui est connue pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Vous aurez évidemment accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme l’assistant vocal pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix, ou encore le Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

