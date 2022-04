L’excellent SSD portable Samsung T7 de 1 To est aujourd’hui à moitié prix

Dans la catégorie des SSD externes, le Samsung T7 fait tout simplement partie des meilleures références du marché. Petite taille, grande vitesse et surtout aujourd'hui un prix vraiment intéressant dans ce pack avec une microSD, puisque le tout ne coûte que 114,99 euros à la Fnac.

Nous avions adoré le T5, alors quand le Samsung T7 est sorti, nous étions forcément charmés. Ce petit SSD conserve globalement le même design compact que son prédécesseur, mais avec une vitesse de transfert tout simplement deux fois plus rapide. C’est un excellent choix pour emporter avec soi toutes ses données numériques, d’autant plus quand le modèle 1 To bénéficie d’une promotion aussi intéressante que celle d’aujourd’hui.

Le Samsung T7, c’est quoi ?

Un SSD léger, compact et robuste

Il est bien plus rapide que le Samsung T5

C’est compatible avec Android, Apple et Windows

Au lieu de 239 euros à son lancement, le SSD Samsung T7 de 1 To est actuellement disponible en promotion à seulement 114,99 euros chez la Fnac, dans un pack comprenant également une microSD de 64 Go. On le trouve aussi au même prix sur Amazon, mais seul.

Toujours aussi compact…

Le SSD Samsung T7 conserve à première vue le design de son excellent prédécesseur. Il est toujours aussi compact et discret, mais il est un peu plus long et moins large que le T5 avec des dimensions de 85 x 57 x 8 mm. En revanche, son poids ne change pas puisqu’il est toujours de 58 grammes, et ce malgré les nouveautés apportées. Tout comme sa robustesse qui lui permet de survivre à des chutes de plus de 2 mètres sans endommager les données stockées, selon la marque.

Par contre, ce modèle n’est pas le Touch, qui intègre un capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le SSD et, ainsi, sécuriser au maximum vos données. Cependant, vous pouvez tout de même configurer un mot de passe sur cette version non Touch, mais attention de ne pas le perdre, sinon vous devrez le restaurer au paramètre d’usine via une service en ligne de Samsung et vous perdrez donc toutes vos données.

… Mais bien plus rapide qu’avant

Ce SSD est surtout plus rapide que l’ancien. Samsung annonce une vitesse de lecture de 1,05 Go/s et une vitesse d’écriture de 1 Go/s, alors que le T5 ne pouvait monter que jusqu’à 540 Mo/s. Bref, ce sont des performances tout à fait impressionnantes, qui ne sont d’ailleurs possibles que grâce à l’association d’un SSD NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2. Vous devez donc disposer de la même interface sur votre PC/Mac pour obtenir ces débits maximum théoriques. Notez d’ailleurs que le T7 est également compatible Linux, Android et iPad.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la version Touch du SSD Samsung T7.

Les meilleurs SSD externes

Afin de découvrir la concurrence de l’excellent Samsung T7, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD externes portables (USB-C) en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.