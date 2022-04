VPN : Surfshark devient de plus en plus abordable (seulement 2,10€/mois)

Surfshark fait aujourd'hui partie des VPN les plus intéressants du marché malgré son jeune âge. C'est aussi l'un des moins chers, surtout avec cette nouvelle offre de 26 mois d'abonnement pour 2,10 euros par mois.

Si vous êtes à la recherche d’un service de VPN performant et pas cher, Surfshark représente sans doute la meilleure alternative du moment. En plus d’un parc de serveurs conséquents, de bonnes performances et d’applications intuitives que ce soit sur ordinateur ou mobile, il saura vous accompagner sur la durée et efficacement pour votre sécurité et votre vie privée sur Internet. C’est d’ailleurs sans doute le moment de craquer avec cette nouvelle offre de 2 ans + 2 mois offerts pour un peu plus de 2 euros par mois.

Que propose le VPN Surfshark avec cette offre ?

Débits élevés en téléchargement et en amont grâce à l’intégration du protocole Wireguard

Des connexions simultanées illimitées

26 mois à petits prix.

En ce moment, Surfshark propose un abonnement de 2 ans avec 2 mois offerts en plus pour 54,48 euros soit 2,10 euros par mois, ce qui en fait l’un des VPN payants les moins chers du marché aux côtés de Cyberghost.

Un VPN sérieux et en phase avec son temps

Dans le monde des VPN, Surfshark n’est sans dote pas le service le plus connu, mais il commence à se forger une belle réputation de challenger face aux mastodontes que sont NordVPN ou Cyberghost. Il n’est pas le VPN le plus implanté dans le monde, mais possède déjà un parc de plus de 3 200 serveurs dans 65 pays au total. Forcément, son principal intérêt est de sécuriser votre navigation sur Internet en protégeant vos données et vos informations personnelles, tout en assurant votre anonymat.

L’atout numéro un de Surfshark : pouvoir l’utiliser sur tous les appareils de sa famille et de ses proches simultanément là où la plupart limitent le nombre d’utilisations de la licence. Le VPN dispose de nombreuses fonctionnalités avec en premier lieu avec l’option baptisée Multihop permettant de chiffrer doublement sa connexion via un système de multiserveur, même si le débit s’en retrouve fortement impacté. Très récemment, Surfshark a implémenté un nouveau système baptisé Nexus, permettant de faire passer sa connexion sur un routage de plusieurs serveurs sans pertes de débit afin de gagner en sécurité et surtout en confidentialité. Une fonctionnalité d’avant-garde qui le place sur le devant de l’innovation.

Il faut également compter sur un bloqueur de publicité très efficace, un mode camouflage afin de faire croire à son FAI que votre connexion n’est pas derrière un VPN ou encore un mode Whitelister permettant de contourner les notifications de changement de localisation. Bref, vous aurez compris que Surfshark met le paquet côté sécurité et visibilité de l’utilisateur.

Accessible sur tous les supports

Surfshark est accessible sur la plupart des appareils via Windows, Android, macOS, iOS, Linux ou encore Fire TV. Les extensions de navigateur sur Chrome ou Firefox sont également bien pratiques afin d’éviter d’installer le programme sur son ordinateur.

Les applications desktop et mobile ont connu de nombreux ajustements ajouts de fonctionnalité pour rendre la navigation plus agréable et gagner en performances. Nous vous recommandons d’ailleurs l’utilisation du protocole Wireguard qui permet de gagner en débits.

Surfshark VPN - VPN sécurisé pour la vie privée Télécharger Surfshark VPN - VPN sécurisé pour la vie privée gratuitement APK

Certifié sûr et sans surprises

Il est bon de savoir que Surfshark fait partie des VPN ayant une politique de transparence assez poussée notamment en ce qui concerne la conservation des données. En effet, le service ne conserve que les adresses mail de ses utilisateurs et ses derniers audits de sécurités par cabinet indépendant (Cure 53) montrent bien que le VPN fait partie des meilleurs élèves dans ce domaine.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Surfshark.

Notre comparateur VPN

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs VPN du moment.

Les meilleurs VPN du moment La valeur sûre NordVPN 2.89€/mois Découvrir Meilleur rapport qualité-prix CyberGhost VPN 1.99€/mois Découvrir Connexions simultanées illimitées SurfShark 2.03€/mois Découvrir Tous les meilleurs VPN

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.