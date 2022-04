L’écran gaming Samsung Odyssey G3 27″ (144 Hz et 1ms) chute à 189 € seulement

Samsung propose une large gamme d'écrans PC pour gamers, et la qualité est évidemment au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle Odyssey G3 en 27 pouces, qui passe aujourd'hui de 269 euros à seulement 189 euros sur Amazon.

Dédiés au gaming, les écran PC de la gamme Odyssey de Samsung sont très populaires auprès des joueurs. Il faut dire que la marque sud-coréenne propose plusieurs modèles afin de convenir à tous les budgets sans pour autant négliger la fiche technique. Par exemple, l’écran G3 de 2021 regroupe les caractéristiques essentielles pour assurer lors de vos sessions de jeu. Ce moniteur a l’avantage d’avoir des caractéristiques solides sans payer le prix fort, surtout maintenant qu’il est 80 euros moins cher.

Les points forts de cet écran PC

Une dalle VA de 27 pouces en FHD à 144 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Proposé à 269 euros, il est aujourd’hui possible d’obtenir le moniteur gaming incurvé Samsung Odyssey G5 à 189 euros seulement sur Amazon, grâce à une remise de 50 euros et une ODR de 30 euros — valable jusqu’au 31 mai 2022.

Un écran certes moins immersif, mais de bonne qualité

Si vous êtes des aficionados des écrans incurvés, vous risquerez d’être déçu. Pour sa fournée de 2021, Samsung change son fusil d’épaule et propose des écrans plats. Pas de courbure donc, et une immersion moins prononcée, mais la qualité d’image reste toujours très appréciable. Le modèle Odyssey G3 (2021) offre une belle résolution Full HD sur une dalle VA de 24 pouces. Ce n’est pas du QHD, certes, mais grâce à son taux de contraste de 3000:1, l’expérience visuelle est assurée. Vous obtiendrez ainsi des noirs profonds, des blancs éclatants ainsi qu’une large palette de couleurs.

En revanche, côté design Samsung garde l’esprit minimaliste et propose un écran aux bords fins sur 3 côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. Le constructeur coréen assure un bon confort, notamment pour préserver vos yeux grâce à la technologie Flicker-Free, qui se charge d’annuler le scintillement, ainsi que Low Blue Light, qui va atténuer la lumière bleue. Vous pourrez régler à votre guise la hauteur, l’angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement de l’écran, et même fixer ce dernier au mur pour s’adapter à vos besoins. Il pourra convenir même aux professionnels.

Un écran efficace pour le jeu à petit prix

L’écran Odyssey G3 a de quoi séduire les joueurs professionnels ou occasionnels, et sera particulièrement apprécié dans les jeux vidéo réactifs. Cet écran offre un taux de rafraîchissement à 144 Hz, pour jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance. De plus, Samsung offre un écran réactif grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes — type FPS.

Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque coréenne rend compatible son moniteur avec la technologie AMD FreeSync Premium, très utile pour éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties, et avoir des sessions fluides. Quant à la connectique vidéo, elle se compose d’un port HDMI 2.0, une prise casque, un port VGA et un connecteur DisplayPort 1.2.

