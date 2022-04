DJI FPV : le drone le plus immersif de la marque est bradé à -25 %

Le DJI FPV est un drone qui se pilote en portant un casque sur la tête, afin d’offrir une expérience en vol des plus immersives. Habituellement réservée à un public d’expert, la marque s’adresse aussi aux débutants avec ce drone qui passe d'ailleurs de 1 349 euros à 999 euros.

Parmi la pléthore de drones proposés par DJI, l’un d’entre eux sort du lot grâce à une fonction très particulière. Il s’agit du DJI FPV (first person view) qui permet de piloter son drone de manière immersive. Comment ? Grâce à une caméra qui retransmet les images captées dans un casque porté devant les yeux pour délivrer une vue à la première personne. La marque chinoise rend accessible son drone FPV au grand public et ce dernier tombe à moins de 1 000 euros grâce à cette offre.

Le DJI FPV en quelques mots

Une expérience de vol immersive assurée

Une vitesse de vol maximale de 140 km/h jusqu’à une portée de 10 km

Capable de filmer en 4K à 60 IPS

Un capteur grand-angle 150°

Avec un prix de lancement à 1 349 euros, le drone DJI FPV bénéficie actuellement de 350 euros de réduction et se retrouve à 999 euros sur Amazon, ainsi que sur Boulanger.

Un maximum d’immersion à la clé

Au premier coup d’oeil, on remarque que le DJI FPV opte pour un design différent des autres drones plus classiques. Ici ce modèle montre un aspect plus futuriste et agressif, notamment à cause du son qu’il émet et les LED rouges qui clignotent une fois qu’on l’allume. Même s’il se montre assez imposant (17,8 x 23,2 x 12,7 cm — 25,5 x 31,2 x 12,7 cm hélices comprises), il est assez compact pour être transporté sans encombre. DJI mise surtout sur la simplicité de son produit : prêt à l’emploi, aucun assemblage complexe n’est requis et il suffit d’allumer le casque, après avoir préalablement démarré radiocommande et le casque FPV.

Contrairement aux autres drones de DJI, le FVP (vue à la première personne) se pilote en immersion et non via l’écran d’un smartphone. Pièce maîtresse de ce drone, ce casque de réalité virtuelle permet d’avoir une expérience en vol plus précise et plus immersive. Avec le FVP, vous allez pouvoir évaluer la distance entre le drone et un obstacle plus facilement — vous êtes en quelque sorte le drone, en tout cas ses yeux. Une fois enfilée, on retrouve deux écrans (un pour chaque œil) de 2 pouces offrent une définition de 1440 x 810 pixels en 60 fps avec un champ de vision de 142 degrés. Celui-ci passe à 150 degrés en 50 fps. Le retour vidéo est très convaincant, tant au niveau de la qualité d’image que de la latence qui est de 28 millisecondes. Toutefois, prenez le temps de bien repérer les lieux avant de voler à toute vitesse, car certains éléments se fondent avec le décor et ne sont repérables avec le masque que très tardivement.

Un drone qui impressionne par ses performances

Voilà pour les images perçues en vol par le pilote. Concernant la caméra du drone lui-même, il est capable d’enregistrer en 4K à 60 fps avec une vitesse d’écriture de 120 Mb/s. Le résultat offert en 4K est très convaincant, mais n’est pas à la hauteur des capteurs des autres drones de la marque — en tout cas pas du Mavic 2 Pro. Grâce à la présence du mode RockSteady, le drone assure une bonne stabilité et efface les tremblotements. Un mode ralenti est par ailleurs disponible pour des vidéos de 120 images par seconde en 1080p. Vous avez également le choix d’enregistrer aux formats H.264 ou H.265.

Quant aux performances, le drone est capable d’atteindre une vitesse maximale de 140 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en seulement deux secondes. Et le système de transmission O3 (OcuSync 3.0) assure une bonne transmission vidéo en temps réel, à des distances allant jusqu’à 10 km. Que vous soyez un pilote aguerri ou débutant, vous retrouverez trois modes de vols intuitifs en toute confiance. Les fonctions d’assistance que l’on retrouve sur les drones classiques sont aussi de la partie : positionnement GPS, détecteurs d’obstacles…

Enfin, pour plus de sécurité, le fabricant a équipé son appareil d’un bouton de freinage d’urgence et de vol stationnaire. Une fois déclenché, l’appareil s’arrêtera pour se mettre en vol stationnaire, quel que soit le mode ou la vitesse du drone. Pour finir, DJI communique jusqu’à 20 minutes d’autonomie pour son drone FPV. Ces mesures ont été effectuées dans une situation parfaite pour le drone, à savoir sans vent et à 40 km/h — soit 14 km/h de moins que la vitesse maximale en mode Normal.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le DJI FPV.

