Ce PC portable gaming avec RTX 3070 est le meilleur deal des French Days

Vous êtes à la recherche d'un PC portable surpuissant pour faire tourner les jeux vidéo les plus récents ? C'est possible avec Lenovo qui propose son Legion 5 avec 550 euros de moins et passe à 1 149,99 euros au lieu de 1 699,99 euros.

Certains modèles profitent des nouvelles cartes graphiques RTX de la série 3000, pour faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands sans problème. Ils sont donc suffisamment puissants pour répondre aux exigences des gamers. Si les PC portables gaming intégrant une RTX 3070 sont à plus de 1 500 euros, ce n’est pas le cas du modèle Legion 5 15ACH6H. Pendant les French Days, le prix de ce laptop baisse de 550 euros.

Les points forts de ce PC portable gaming

Son écran Full HD de 15,6 pouces à 165 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3070 + Ryzen 5 5600H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 699 euros, le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est actuellement en promotion à 1 149,99 euros sur le site Cdiscount, en utilisant le code promo 50DES499. Si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, il tombe à 1 139,99 euros avec le code promo 60DES499CDAV.

De la puissance et de la fluidité

On peut dire que le Lenovo Legion 5 (15ACH6H) est une belle bête de course. Avec ce qu’il a sous le capot, il peut aisément faire tourner tous les jeux triple A du moment dans la plus haute qualité graphique. Pour cela, on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur AMD Ryzen 5600H cadencé à 3,3 GHz idéal pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Il est ici associé à un SSD ultra rapide de 512 Go et 8 Go de mémoire vive pour profiter de temps de chargement bien plus courts et d’une bonne réactivité.

Mais c’est surtout l’intégration d’un GPU Nvidia de dernière génération, la GeForce RTX 3070, qui fait la force de PC portable. Cette dernière sera capable de faire tourner aisément les derniers jeux en date, en Full HD et 60 FPS, et permettra en outre de profiter du fameux ray tracing, pour des sessions de jeu plus réalistes que jamais. À noter, la chaleur est parfaitement évacuée grâce aux deux ventilateurs présents. Quant à l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 7 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming,

Spécialement conçu pour le gaming

Cet ordinateur portable disposent de composants suffisamment solides pour tenir plusieurs années et rester au top. Lenovo met le paquet, et propose une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels. Cette dernière propose une fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

On retrouve la bonne qualité de fabrication de la gamme Legion. Ce laptop respire la solidité avec son boîtier en aluminium noir mat d’une robustesse certaine. Même avec une grande diagonale, le PC portable de Lenovo profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2,4 kg et pourra être transporté facilement. Quant à la connectique elle est plutôt complète, avec deux ports USB C, un port USB 3.2, un port HDMI, un display port et 1 port jack 3,5 mm. Le Bluetooth 5 et Wi-Fi 6 sont aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. Il tourne même sous Windows 11.

