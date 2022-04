Ce pack Philips Hue, avec deux ampoules connectées et une Hue Go, est à -24%

Philips Hue, le spécialiste de la lumière connectée, propose très souvent des kits de démarrage complets pour celles et ceux qui démarrent dans la domotique. Celui qui intègre deux ampoules connectées, un pont de connexion ainsi qu'une lampe portative Hue Go est moins cher actuellement puisqu'il ne coûte que 129,99 euros au lieu de 169,99 euros chez Rue du commerce.

Proposer des ampoules connectées pilotables à la voix et qui confèrent une ambiance chaleureuse à nos intérieurs : voici le but que s’est lancé Philips Hue en concevant sa collection d’éclairages intelligents. La marque a aussi pensé aux débutants en créant des kits de démarrage complets, et celui qui nous intéresse ici comprend tout le nécessaire pour commencer correctement dans la domotique : deux ampoules White & Color, un pont Hue ainsi qu’une lampe portative Hue Go bien pratique. Le tout est même proposé à un prix réduit grâce à une promotion de 28%.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Philips Hue

Des ampoules qui proposent 16 millions de nuances colorées

Une lampe portative à emporter partout

Avec le protocole Zigbee, moins gourmand en énergie que le Wi-Fi

La compatibilité avec les assistants vocaux

D’abord affiché à 169,99 euros, le pack Philips Hue avec 2 ampoules White & Color + un pont Hue + une Hue Go est désormais vendu à 129,99 euros chez Rue du commerce.

Des ampoules connectées pour une ambiance colorée

Incluses dans ce kit de démarrage, les deux ampoules connectées White & Color (E27) de Philips Hue peuvent s’illuminer dans pas moins de 16 millions de nuances colorées, l’idéal pour se concocter une ambiance personnalisée à tout moment dans la pièce de votre choix. L’application Philips Hue (disponible sur iOS et Android) vous permettra quant à elle de moduler facilement l’intensité et la couleur de vos ampoules. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou même simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Notez aussi que les ampoules pourront tout aussi bien être pilotées à la voix grâce aux assistants Alexa, Google Assistant ou même Siri.

L’économe protocole Zigbee de la partie

Pour faire fonctionner les ampoules White & Color, le pont de connexion sera indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela.

Une lampe à emporter partout avec soi

Ce kit comporte également une lampe LED portative Hue Go, équipe d’une batterie rechargeable intégrée, qui la rend entièrement nomade et utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle n’a donc pas besoin d’être branchée sur une prise de courant pour fonctionner. Grâce à votre smartphone (avec le Bluetooth) ou au bouton de commande situé sur la lampe, vous pourrez sélectionner un des effets d’éclairage dynamique disponibles et moduler l’intensité de la lumière diffusée. L’application de la marque vous donnera par ailleurs accès à une large palette de couleurs pour personnaliser votre éclairage. Et là aussi, les assistants vocaux seront bien présents pour vous obéir au doigt et à la voix.

Tout savoir sur l’éclairage connecté Philips Hue

SI vous souhaitez avoir un aperçu plus large de la gamme d’éclairages connectés proposés par la marque néerlandaise, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui explique comment bien choisir ses ampoules connectées de Philips Hue.

