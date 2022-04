Le Honor 50 Lite devient enfin plus intéressant grâce à cette remise de 40 %

Avec son Honor 50 Lite, la marque signe son grand retour sur un marché bien concurrentiel. Ce smartphone entrée de gamme voit les choses en grand, hormis son prix qui devient plus doux en passant de 299 euros à 179 euros seulement.

Majoritairement occupé par Xiaomi, le segment de l’entrée de gamme est un endroit difficile pour s’y faire une place. Honor relève le défi et revient sur les devants de la scène, en proposant sa gamme Honor 50 qui s’accompagne des services Google. Une bonne nouvelle pour la marque, qui se détache de Huawei, afin de reconquérir les utilisateurs et proposer de nouveau le Play Store directement sur ses smartphones. Encore mieux, aujourd’hui le modèle Lite profite de 40 % de réduction et améliore nettement son rapport qualité-prix.

Les points forts du Honor 50 Lite

Un écran LCD Full HD satisfaisant

Un SoC Snapdragon 662 efficace

Un capteur photo principal de 64 mégapixels

La charge rapide de la partie : 100 % en 35 min

Proposé à 299 euros, le smartphone Honor 50 Lite (6 + 128 Go) bénéficie de 120 euros de réduction sur Amazon. On le retrouve ainsi à seulement 179 euros. Le Honor 50 est proposé quant à lui 150 euros moins cher.

Assure de bonnes prestations pour le prix

Comme son nom l’indique, le Honor 50 Lite est une version allégée du modèle classique. Il propose ainsi un design moins premium avec tout de même de belles finitions. Son format de 6,67 pouces est plutôt imposant, mais permet de profiter d’un grand écran quasi sans bords avec un double poinçon en haut à gauche. Le smartphone intègre un écran LCD affichant une définition Full HD+ plutôt satisfaisant avec une bonne luminosité, mais se limite à du 60 Hz.

Loin d’être un monstre de puissance, le Honor 50 Lite a le mérite d’être efficace. Grâce à sa puce Snapdragon 662 couplée à 6 Go de mémoire vive, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur assez fluide. Vous ne pourrez pas faire tourner des jeux 3D trop gourmands, mais cette configuration suffira amplement pour les usages du quotidien. Autre point : on apprécie la possibilité de télécharger à nouveau les applications sur le PlayStore.

Un champion de la charge rapide

Côté autonomie, si on est loin des grosses batteries proposées par le géant Xiaomi, le modèle Lite embarque une batterie de 4 300 mAh tout à fait honorable pour tenir une journée. Mais son véritable point fort réside dans sa charge rapide de 66 W. Le constructeur garantit ainsi que le smartphone récupère 40 % de son autonomie en seulement 10 minutes — comptez 35 minutes pour avoir une charge complète.

Enfin, niveau photo le Honor 50 Lite propose pas moins de quatre capteurs. : dont un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, un pour la profondeur de 2 mégapixels également et surtout un principal de 64 mégapixels. Sur le papier il offre un module photo polyvalent, mais c’est le capteur principal qui se montre le plus convaincant des quatre avec des clichés réussis lorsque les conditions lumineuses sont réunies.

