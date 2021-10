Les Honor 50 et 50 Lite veulent reconquérir la France avec des prix agressifs et les services Google

Voici les prix et la date de sortie du Honor 50 fraichement annoncé pour la France. Le smartphone veut plaire avec des caractéristiques alléchantes pour un tarif assez compétitif. Dans le même temps, un Honor 50 Lite a aussi été dévoilé.

Il est de retour en espérant qu’on ne lui joue pas un mauvais tour. Honor revient en force sur le devant de la scène avec ses Honor 50 et Honor 50 Lite. Pourquoi utilise-t-on le champ lexical du retour ? Tout simplement car il s’agit des premiers smartphones de la marque dotés des services Google depuis que l’embargo américain a frappé Huawei.

Rappel des faits. En 2019, pour des motifs de cybersécurité, les États-Unis sanctionnent Huawei et l’empêche de collaborer avec les entreprises américaines. Honor est alors une filiale du géant chinois et se voit donc frappée du même embargo qui lui interdit l’installation du Play Store des apps Google sur ses appareils. Finalement, en novembre 2020, Huawei revend Honor à un consortium.

En changeant de pavillon, la marque s’est officiellement débarrassée de l’embargo, mais le risque de sanctions contre Honor continue de planer et s’intensifie. Qu’importe ces soucis politico-économique, les Honor 50 et Honor 50 Lite ont bien l’intention de reconquérir les utilisateurs occidentaux et notamment français.

Le Honor 50 mise sur la caméra, l’écran et le design

« Fabrication de qualité supérieure ». Voici la promesse du Honor 50 qui se distingue par un poids léger de 175 grammes et un design fin de 7,78 mm. Comptez aussi sur une dalle incurvée pour l’écran OLED de 6,57 pouces. Vous jouirez ainsi d’un affichage de 2340 x 1080 pixels (Full HD+) avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Notez qu’il y a une bulle centrée pour la caméra frontale.

Si on retourne le smartphone, on peut voir l’héritage de Huawei. Le module photo se compose en effet de deux grands cercles bien visibles. Celui du haut loge le capteur principal, tandis que celui d’en dessous en héberge trois autres en plus du flash. La marque évoque un « hommage aux appareils photos argentiques du siècle dernier » et un design « s’inspirant de l’esthétique des bagues de joaillerie ». En réalité, ce module fait beaucoup penser à celui des Huawei P50 et P50 Pro.

On trouve ici un appareil photo principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels, l’un pour la macro, l’autre pour gérer profondeur de champ. Les selfies, eux, profitent d’une définition de 32 mégapixels.

Côté vidéo, le Honor 50 met en avant une expérience autour du vlogging avec six modes de tournage « utilisant les caméras avant et arrière en même temps ». Avec ses différents réglages, la marque veut vous inciter à la créativité.

Performances et batterie du Honor 50

Le Honor 50 se targue aussi d’un Snapdragon 778G dédié au segment supérieur du milieu de gamme. Cette puce offre aussi une compatibilité avec la 5G et promet de bonnes expériences en jeu. Pour la batterie, on a ici une capacité de 4300 mAh qui se recharge à l’aide d’un bloc de 66 W. La marque explique que l’on retrouve 70 % d’énergie en 20 minutes.

Enfin, tout cela tourne sous l’interface Magic UI 4.2 basée sur Android 11 en attendant la mise à jour vers Android 12.

Prix et date de sortie du Honor 50

Le Honor 50 sort en France le 4 novembre au prix conseillé de 549 euros pour le modèle 6/128 Go. Pour la version plus costaude de 8/256 Go, il faudra miser 599 euros. Par ailleurs, du 27 octobre au 3 novembre, une offre de précommande permet de faire baisser ces tarifs de 100 euros en plus de gagner des écouteurs Earbuds 2 Lite.

Trois coloris sont disponibles pour le Honor 50 : du noir classique, un vert constellé et un modèle avec le logo Honor qui se répète plusieurs fois sur le dos.

Un Honor 50 Lite en bonus

En parallèle, un Honor 50 Lite a aussi été annoncé. Il profite d’un écran (a priori LCD) de 6,67 pouces, d’un chargeur 66 W également et d’un capteur photo principal de 64 mégapixels. Ce smartphone sera lancé en France le 18 novembre prochain au prix conseillé de 299 euros.