L’iPhone 12 Pro est en cours de déstockage pour les French Days sur Cdiscount

Ancien fleuron de la gamme Pro d’Apple, l'iPhone 12 Pro reste très recommandable encore aujourd'hui. Le voilà en déstockage sur le site Cdiscount sous la barre des 1 000 euros ! Une belle affaire, surtout au vu de son prix de lancement, qui était de 1 279 euros pour le modèle 256 Go.

Si l’on commence à entrevoir les caractéristiques du prochain iPhone, ce dernier reste encore un mystère. En attendant son arrivée, les anciens smartphones de la marque californienne voient leur prix chuter dont l’iPhone 12 Pro. Ce dernier est, certes, sorti en 2020, mais il offre des caractéristiques performantes et reste encore de nos jours un excellent choix pour profiter de l’expérience iOS à prix réduit. La version 256 Go perd d’ailleurs 280 euros de son prix pendant les French Days.

Les points forts de l’iPhone 12 Pro

Son bel écran OLED de 6,1 pouces

Sa puissante puce A14 Bionic

Son autonomie améliorée

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil (Magsafe)

Lancé au prix de 1 279 euros, l’iPhone 12 Pro 256 Go est actuellement disponible en promotion à 999 euros sur le site Cdiscount, uniquement pour le coloris bleu pacifique. Cela représente une économie de 280 euros sur son prix de base. Quant à la version Pro Max (256 Go) elle passe de 1 379 euros à 1 099 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 Pro d’Apple. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un ancien flaship qui reste excellent

Si le dernier fleuron de la marque à la Pomme apporte son lot de nouveautés, il ne faut pas oublier que son excellent prédécesseur permet aujourd’hui d’avoir sensiblement la même expérience pour moins cher. L’iPhone 12 Pro offre de belles finitions avec un design premium, des contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli très réussi. Alors certes, vous n’aurez pas un écran profitant du ProMotion 120 Hz comme sur l’iPhone 13 Pro, mais la dalle OLED du 12 Pro est suffisamment excellente pour bénéficier d’une expérience visuelle fluide et agréable.

Côté photo, vous n’aurez pas droit aux capteurs photos 93 % plus grands pour avoir plus de lumière, et ainsi faire ressortir plus de détails, mais le 12 Pro reste un excellent photophone. Son triple capteur 12 mégapixels — sans oublier le LiDAR — est déjà très performant, avec plein de modes disponibles, comme l’ultra grand-angle, le portrait ou encore le très bon mode nuit. Il propose même le format ProRAW qui permet d’offrir plus de possibilités pour les retouches en photo directement intégrée à l’application quand vous voulez visionner votre cliché.

Un modèle fait pour durer

Les produits de la firme californienne ont la réputation de très bien vieillir, et 2 ans après sa sorti l’iPhone 12 Pro ne perd pas en efficacité. Il se défend encore très bien côté performances, avec sa puce A14 Bionic. L’expérience utilisateur est fluide, que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Ce modèle est fait pour perdurer, car il continuera d’être à jour, et profite de la compatibilité avec le réseau 5G.

L’iPhone 12 Pro avait largement amélioré l’autonomie par rapport à son prédécesseur, pour tenir facilement plus d’une journée. Même si l’iPhone 13 Pro promet une heure trente de plus, le 12 Pro reste très endurant. Côté recharge, il est compatible avec la charge rapide 20 W en filaire, et 15 W avec MagSafe. Sachez que le bloc de charge n’est plus fourni dans la boîte et doit donc être acheté séparément. Par contre, il ne faudra pas être pressé, car il faut un peu plus de 1h30 pour passer de 0 à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 Pro.

