Ce kit de sécurité proposé par Amazon est à moitié prix pour les French Days

Amazon participe activement aux French Days et avec ses propres références. Cette fois-ci il est question de son pack sécurité regroupant le Echo Show 5 et une caméra Blink Outdoor pour 76,99 euros au lieu de 184,99 euros.

Si sécuriser son habitat par un système de caméra extérieur était auparavant réservé aux plus fortunés, ce n’est aujourd’hui plus du tout le cas. Amazon s’est largement engouffré dans ce marché avec des références convaincantes. Le géant américain propose un kit composé d’une caméra connectée accompagnée d’un Echo Show 5, histoire de profiter d’un système de sécurité bien complet. Et l’ensemble bénéficie en ce moment d’une réduction de 58 % pendant la période des French Days.

Les points forts de ce Kit sécurité d’Amazon

Quatre caméras qui filment en 1080p

Avec détection de mouvement et vision nocturne HD infrarouge

Un Echo Show 5 pour consulter le flux vidéo à tout moment

Initialement proposé à 184,99 euros, le kit Blink Outdoor caméras + Echo Show 5 est désormais disponible à 76,99 euros sur Amazon pendant les French Days.

Une installation facile en extérieur et des caractéristiques avancées

Ce kit propose une petite caméra sans fil destinée à être installée à l’extérieur et donc tout à fait résistante aux intempéries. L’installation est toute simple : il faut d’abord créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android), avant de brancher le Blink Sync Module à une prise électrique et le connecter au réseau Wi-Fi. La caméra fonctionne grâce aux piles AA incluses dans le kit. Celle-ci est capable de filmer en 1080p à 30 images par seconde, ce qui vous permettra de voir distinctement tout ce qui passe dans et en dehors de votre domicile. Concernant la vision nocturne infrarouge, les images sont captées en 720p, ce qui est amplement suffisant la nuit. Sachez d’ailleurs que vous pourrez sauvegarder les clips enregistrés dans le cloud via le Sync Module 2 de Blink. La caméra ne se contente pas de filmer : grâce à leurs micros intégrés et au système audio bidirectionnel, on peut aussi entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez chez vous ou non.

Autrement, les caméras Blink assurent aussi la détection de mouvements, ainsi que la possibilité d’envoyer des notifications sur votre smartphone ou votre tablette dès qu’une présence humaine sera repérée. Vous pourrez aussi configurer des « zones de détection », afin de ne voir que les mouvements qui vous intéressent sur un espace bien défini, sans recevoir des alertes constamment dès qu’une personne circule dans la rue près de chez vous. Par ailleurs, concernant l’autonomie de ces caméras, la marque annonce une durée d’utilisation pouvant aller jusqu’à deux ans grâce à leur système d’alimentation par pile.

L’écosystème Amazon à la manœuvre

Blink étant désormais une marque Amazon, la caméra fonctionne avec les autres appareils de la marque de façon native. C’est notamment le cas des écrans connectés et donc du Echo Show 5 compris dans ce pack. On peut donc ainsi diffuser en direct le flux vidéo capté par la caméra Blink. Son écran de 5,5 pouces est suffisamment confortable pour vous permettre de voir en détail ce qui se passe autour de chez vous. Alexa peut aussi recueillir toutes vos requêtes vocales, comme afficher le rendu vidéo des Blink, activer et désactiver le système de surveillance dès que vous le souhaitez, ou bien fournir des notifications de mouvement.

