Nvidia Shield TV Pro : la meilleure box Android TV est de retour en promotion

Tout le monde est d'accord pour dire, voire affirmer, que la Nvidia Shield TV Pro est tout simplement le meilleur boîtier multimédia utilisant l'OS de Google. Cette box n'est pas souvent en promotion, mais Cdiscount vous permet aujourd'hui de l'obtenir à 176,99 euros au lieu de 219,99 euros au lancement.

Depuis sa sortie en 2019, la Shield TV Pro n’a pas pris une ride. Eh oui, malgré ses 3 ans de présence sur le marché, le boîtier multimédia de Nvidia continue d’attirer les foules grâce à sa simplicité d’utilisation, ses performances solides et ses optimisations sur le service de cloud gaming GeForce Now. Cependant, c’est toujours mieux de l’obtenir avec une promotion, et justement le prix baisse actuellement de 43 euros grâce à un code promo.

Qu’est-ce que c’est la Nvidia Shield TV Pro ?

Une box Android TV complète et à jour niveau logiciel

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

La puissante puce Tegra X1+ toujours d’actualité

Au lieu de 219,99 euros à sa sortie, la Nvidia Shield TV Pro est aujourd’hui disponible à seulement 176,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo FRIDAY13 avant de procéder au paiement de votre commande.

Si, par la suite, l'offres mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant la Nvidia Shield TV Pro.

Box TV + console : le boîtier multimédia 2-en1

La Nvidia Shield TV Pro (2019) est avant tout une box Android TV. Elle propose donc toutes les fonctionnalités inhérentes à sa catégorie, comme la possibilité de télécharger des applications ou encore d’utiliser le Chromecast. Mais elle va encore plus loin pour vous faire vivre une bonne expérience de visionnage, notamment en intégrants les certifications Dolby Vision et Dolby Atmos, avec également une compatibilité 4K grâce à un nouvel algorithme plus poussé qu’auparavant, dans le but d’obtenir une meilleure qualité d’images. Vous pourrez alors en profiter sur les différents services de streaming, mais aussi avec vos fichiers compatibles via le port USB de la Shield TV Pro, via un disque dur externe ou autre. On peut donc s’en servir comme serveur Plex en Full HD.

Pour jouer, la la box de Nvidia est une plateforme idéale afin de profiter de l’ensemble des jeux disponibles sur le Play Store. Sa puce Tegra X1+ épaulée par 3 Go de mémoire vive est 25 % plus puissante par rapport à la configuration de l’ancien modèle, pour une expérience gaming encore plus agréable. Pour aller plus loin avec des graphismes toujours plus beaux, notez qu’il est également possible d’accéder (gratuitement ou moyennant un abonnement) au service de cloud gaming GeForce Now, d’autant plus que la box est parfaitement optimisée pour. Pour améliorer votre débit, vous pourrez évidemment brancher un câble Ethernet et il y a même plusieurs ports USB pour connecter des manettes si toutes ne sont pas compatibles Bluetooth.

Un design inchangé avec une nouvelle télécommande

Si ce boîtier a conservé le design authentique de son prédécesseur sorti en 2017, il y a tout de même quelque chose qui a changé : la télécommande. Cette dernière prend une forme triangulaire ressemblant étrangement à une barre de chocolat Toblerone, mais c’est plutôt agréable en main. Il y a 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton dédié à Netflix. Avec le micro intégré, la Nvidia Shield TV Pro est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa afin d’effectuer des commandes vocales.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia Shield TV (2019).

