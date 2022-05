L’écran Acer Nitro de 24″ (144 Hz, AMD FreeSync) est à un très bon prix actuellement

Le rapport qualité/prix est un critère majeur lorsqu'on souhaite acheter un nouvel écran pour compléter son setup gaming. L'écran PC Acer Nitro VG240YSbmiipx est justement un modèle qui propose un prix avantageux pour une fiche technique complète. Il devient même plus intéressant en ce moment puisque son prix passe de 249 euros à 179 euros sur Cdiscount.

Les écrans PC gamers d’Acer sont des valeurs sûres pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient miser sur un modèle de qualité pour un prix contenu. C’est le cas de la référence VG240YSbmiipx, qui propose une foule de caractéristiques qui permettent de profiter comme il se doit de ses sessions de jeu, comme un taux de rafraîchissement élevé et une compatibilité avec AMD FreeSync. Le tout, pour un prix nettement plus intéressant actuellement.

Les points essentiels de cet écran PC Acer

Une dalle Full HD de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Une compatibilité avec AMD FreeSync

Après avoir été affiché à 249 euros, l’écran PC gamer Acer Nitro VG240YSbmiipx est maintenant disponible à 179 euros sur Cdiscount.

Un design qui laisse toute sa place à l’image

S’il n’est plus tout récent maintenant, l’écran PC Acer Nitro VG240YSbmiipx continue d’être recommandable aujourd’hui. Et son design épuré n’est pas étranger à son succès : ce modèle possède d’abord des bordures très fines, pour ne pas dire invisibles, qui permettent de placer l’image au centre du jeu. Ce cadre renferme de plus un écran de 23,8 pouces, ce qui sera suffisant pour les joueuses et joueurs qui n’ont pas besoin d’une dalle immense pour profiter de leurs sessions. Le tout est soutenu par un support à trois pieds voyant, mais très solide. Sa conception permettra en plus de pouvoir glisser des accessoires sous l’écran. Notez aussi que l’inclinaison de l’écran pourra être modulée selon les préférences de l’utilisateur.

Une dalle IPS réactive

Cet Acer Nitro se démarque aussi par sa fiche technique simple, mais qui comporte tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un écran taillé pour le gaming. Sa dalle IPS de près de 24 pouces propose d’abord une définition Full HD (1 920 x 1 080) et rafraîchie à 144 Hz, ce qui assure un gameplay bien fluide et réactif. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms, et l’expérience n’en sera que plus satisfaisante. Sachez toutefois que s’il est possible d’atteindre les 165 Hz en mode overclocking, cette technique pourrait endommager votre machine ou détériorer la qualité de l’image si elle n’est pas bien maîtrisée.

L’autre bon point de cet écran PC, c’est bien sa compatibilité avec AMD FreeSync, qui se chargera de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, minimisant ainsi les déchirures d’écran ou les saccades durant vos parties. Acer a également souhaité simplifier la vie des gamers en misant sur une autre technologie, Black Boost, qui restitue un plus grand nombre de détails dans des environnements sombres au cours de certaines scènes de votre jeu, en les éclairant davantage.

Enfin, concernant sa connectique, l’écran Acer Nitro VG240YSbmiipx comporte deux ports HDMI et un DisplayPort pour pouvoir brancher d’autres appareils afin de compléter votre setup, comme un autre écran par exemple. En revanche, ici, pas de prise jack pour connecter votre casque, mais Acer a tout de même pensé à intégrer deux haut-parleurs de 2W pour se rattraper.

