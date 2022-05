L’excellent Xiaomi Poco F3 voit son prix passer sous les 250 euros chez Cdiscount

Le Xiaomi Poco F3 se rapproche de ce que proposent les fiches techniques des smartphones premium, mais pour un prix bien plus attractif que ces derniers. Surtout aujourd'hui, puisque son prix passe à moins de 250 euros sur Cdiscount.

pocoLes flagships killers sont des smartphones souvent presque aussi puissants que les meilleures références haut de gamme du moment et le Poco F3 en fait évidemment partie. Le téléphone de Xiaomi a même la particularité d’être l’un des moins chers de cette catégorie aujourd’hui grâce à une réduction chez Cdiscount.

Voici pourquoi nous recommandons le Poco F3

Un bel écran AMOLED à 120 Hz compatible HDR10+

De bonnes performances avec le Snapdragon 870

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Une charge rapide de 33 W.

Au lieu de 369,90 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F3 (6+128Go) est actuellement disponible en promotion à 249,90 euros sur Cdiscount.

Un smartphone toujours aussi convaincant

Contrairement à ses prédécesseurs, le Poco F3 adopte un design plus moderne, avec un écran borderless doté d’un poinçon et de la protection Gorilla Glass 5. Il est plutôt fin avec 7,8 mm d’épaisseur, et son poids est plutôt contenu au vu de son gabarit, avec 196 grammes. Le smartphone profite d’un design bien soigné et assez sobre, mais qui ne conviendra peut-être pas aux plus petites mains avec sa diagonale de 6,5 pouces. Avec un tel gabarit, on a le plaisir d’avoir une dalle AMOLED affichant une définition Full HD+, proposant un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz.

De plus, pour cette gamme de prix, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité, sont aussi de la partie. À cela s’ajoute une immersion audio soignée grâce à des haut-parleurs Dolby Atmos stéréo de qualité.

Grâce à sa fiche technique irréprochable pour le prix

Le F3 est un flagship killer, et il ne serait rien sans une puissante configuration. Il vous garantit une expérience très fluide au quotidien, et cela grâce à la puce Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive. La puce de Qualcomm est là pour muscler le jeu du fabricant sur le haut de gamme et promet des performances supérieures aux smartphones haut de gamme de 2020, équipées du Snapdragon 865. Avec cette configuration puissante, vous pourrez faire tourner vos applications sans ralentissement. Des titres gourmands comme Fortnite ne lui posent ainsi aucun problème et même avec de beaux graphismes. Pour continuer avec les bonnes nouvelles, on peut aussi mentionner la présence du Wi-Fi 6, la compatibilité avec le Bluetooth 5.1 et de la compatibilité 5G, le tout pour un prix contenu.

Côté photo, ce n’est pas un champion, mais fait preuve de polyvalence avec un triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels. Il permet de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies. Quant à la batterie du smartphone, elle est de 4 520 mAh. Le Poco F3 il fait preuve d’une belle endurance, et profite de la charge rapide jusqu’à 33 W qui permet de passer de 1 à 53 % en seulement 30 minutes.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F3.

