Le beau et puissant Apple iMac doté de la puce M1 est en promotion

L'ordinateur fixe d'Apple a eu droit à un nouveau modèle en mai 2021. L'iMac propose désormais un nouveau design et intègre la puce M1 pour allier élégance et puissance. On trouve en ce moment le modèle avec 8 Go de RAM et SSD de 256 Go à 1 349 euros au lieu de 1 449 euros.

Avec son iMac M1, Apple a fait le pari de proposer un ordinateur fixe puissant qui décore également votre intérieur. Il faut dire que c’est réussi, autant par le souci du détail accordé aux finitions de l’appareil et à chaque accessoire pour aller de pair avec, que par la puissance surprenante dont il est doté, largement suffisante pour répondre à tous les usages, même le jeu vidéo. Il est en ce moment 100 euros moins cher dans sa configuration de base.

Ce qu’il faut retenir de l’iMac de 2021

La puissance de la puce Apple M1

L’écran de très bonne qualité

La connectique complète

Au lieu de 1 449 euros habituellement, l’iMac doté de la puce Apple M1 (avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 349 euros sur le site de la Fnac, soit une remise immédiate de 7 %.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iMac M1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le plus beau des PC fixes du moment

En choisissant l’iMac de 2021, c’est que vous ne voulez pas un simple ordinateur fixe chez vous. Apple a revu complètement sa copie en proposant un nouveau design élégant, tout en finesse, et pour le moins coloré. On pourrait même dire que ce nouvel iMac M1 est incroyablement compact malgré sa large diagonale d’écran de 24 pouces, d’autant plus qu’il est très léger et se porte facilement à un bras, car seulement 4 kg sur la balance. C’est clairement un objet qui a du style, et ce quelle que soit la couleur que vous choisissez (vert, jaune, orange, rose, mauve, argent ou bleu). On apprécie également que les accessoires – Magic Trackpad, Magic Keyboard et souris Magic Mouse – reprennent une teinte identique sur leurs parties en aluminium, même les câbles USB-C et d’alimentation sont de la même couleur.

La puce M1, tout simplement

L’iMac de 2021 est une machine très puissante. Quelle que soit la configuration choisie, vous aurez droit aux excellentes performances de la puce M1 basée une architecture ARM. Lors de notre test, il n’a tout simplement pas montré l’ombre d’un ralentissement sur toutes les tâches bureautiques que nous avons effectuées, en passant du traitement de texte à de la retouche photo jusqu’à la navigation sur Internet avec beaucoup trop d’onglets ouverts. Même en jeu il peut s’en sortir, mais n’espérez tout de même pas des graphismes poussés au maximum. D’ailleurs, la dalle est vraiment de bonne qualité et suffisamment grande pour accueillir jusqu’à 4 fenêtres parfaitement lisibles, ce qui est idéal pour du multitâche lors du télétravail, par exemple.

Apple a évidemment pensé à cette nouvelle vie numérique à distance en intégrant pour la première fois une caméra FaceTime 1080p calibrée en temps réel par le processeur M1, un jeu de trois micros directionnels à réduction de bruit et un son stéréo sur 6 haut-parleurs. Cet alignement de caractéristiques techniques n’a qu’un but : sublimer la visioconférence.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple iMac M1.

Quel MacBook ou Mac choisir ?

Afin de découvrir quel ordinateur fixe ou portable de la Pomme est fait pour vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs MacBook et Mac en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.