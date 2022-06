Le smartphone premium de Motorola coûte le prix d’un bon milieu de gamme

Doté d'un écran d'une grande qualité, le Motorola Edge 20 Pro a bien des atouts. À commencer par son prix, qui bénéficie non seulement d'une réduction, mais aussi d'une ODR. Le tout fait ainsi passer son prix de 639 euros à 339 euros chez Rue du commerce.

C’est l’année dernière que Motorola, désormais aux mains de Lenovo, a présenté sa gamme de Motorola Edge 20. Les trois smartphones dévoilés avaient un point commun, et non des moindres : un même écran OLED de 6,7 pouces, en définition Full HD+ et compatible HDR10+. La version Pro est probablement la version la plus intéressante des trois, puisqu’elle propose d’autres caractéristiques qui la font s’approcher du statut de smartphone premium. Pourtant, son prix est nettement plus avantageux, notamment en ce moment grâce à une promotion doublée d’une ODR.

Les points essentiels du Motorola Edge 20 Pro

Un écran de 6,7 pouces 144 Hz + HDR10+

Combo Snapdragon 870 + 12 Go de RAM

Une bonne autonomie et la charge rapide 30W

D’abord affiché à 639 euros, puis réduit à 539 euros, le Motorola Edge 20 Pro revient à 339 euros sur Rue du commerce grâce à une ODR de 200 euros, valable jusqu’au 30 juin 2022.

Un smartphone qui mise sur un écran premium

Comme le Edge 20 Lite et le Edge 20 classique, le Motorola Edge 20 Pro adopte un écran Full HD+ de 6,7 pouces d’une grande qualité. On a d’abord droit à une dalle AMOLED rafraîchie à 144 Hz, mais aussi compatible HDR10+. Ce combo assurera non seulement une excellente fluidité dans l’affichage des images, mais également des couleurs plus vives et réalistes, ainsi que les noirs infinis et les beaux contrastes permis par l’OLED. Le design global du smartphone n’est pas en reste, avec des bords légèrement arrondis qui rappellent ceux de l’iPhone, mais également une belle finesse (seulement 7,9 mm d’épaisseur) qui rend la prise en main plutôt agréable. À condition d’aimer les très grands écrans, bien sûr.

De bonnes performances

Le Motorola Edge 20 Pro marque également des points au niveau de sa puissance. Il embarque en effet une puce Snapdragon 870 couplée à 12 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous pourrez profiter d’une excellente fluidité au quotidien, que ce soit pour faire du multitâche ou faire tourner des jeux gourmands, même avec des graphismes élevés. Cette puce rend d’ailleurs le smartphone compatible avec le réseau 5G, pour ne rien gâcher.

Côté photo, Motorola n’a pas fait les choses à moitié. C’est donc un triple capteur que la marque a choisi pour son Edge 20 Pro afin de proposer une belle polyvalence. Ce module se compose donc d’un capteur de 108 mégapixels, d’un zoom périscopique x5 de 8 mégapixels ainsi que d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Enfin, côté autonomie, le Motorola Edge 20 Pro se montre plutôt endurant avec sa batterie de 4 500 mAh, qui a en plus l’avantage de se charger rapidement grâce à sa compatibilité charge rapide jusqu’à 30 W.

