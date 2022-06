Super Soco CU Mini : ce scooter électrique abordable est 800 € moins cher

Vous êtes à la recherche d’un scooter électrique passe-partout à petit prix ? L’offre actuelle sur le Super Soco CU Mini pourrait alors bien vous intéresser. Aujourd’hui, il passe de 1 990 euros à 1 200 euros sur le site de Go2Roues.

Après les constructeurs automobiles, c’est autour des fabricants de scooters de passer à l’électrique. Le marché des deux roues est de plus en plus diversifié et les références sont nombreuses. Si vous avez plutôt un budget limité, et que vos trajets se limitent aux alentours de votre domicile, le Super Soco CU Mini est idéal. Il profite d’ailleurs d’exactement 790 euros de réduction pendant encore quelques jours.

Ce qu’il faut retenir du Super Soco CU Mini

Il s’agit d’un scooter électrique sans permis

Qui peut monter jusqu’à 35 km/h

Idéal pour les petits trajets

Initialement à 1 990 euros, le Super Soco CU Mini est disponible en promotion à 1 200 euros sur le site Go2Roues. Vous pouvez aller le chercher dans un de leur showroom sur Paris et Bordeaux, sinon il faut compter 150 euros pour la livraison à domicile. Il faut également compter les frais de préparation et carte grise pour un montant de 96 euros.

Un scooter électrique léger et maniable

Le Super Soco CU Mini est un scooter électrique sans permis équivalent 50 cc, réservé à un usage urbain et pour des trajets relativement courts. Son petit gabarit lui permet de se faufiler dans les embouteillages en ville, les chemins étroits ou encore pour se garer. Niveau conduite, les pneus de 12 pouces (avec chambre à air) offrent une bonne stabilité. Il est très maniable, mais ne pourra accueillir qu’une personne.

Au niveau des performances, le modèle CU Mini intègre un moteur d’une puissance de 600 W qui lui confère une vitesse maximale de 35 km/h, donc parfaitement adapté aux grandes villes ayant adopté une limitation de 30 km/h. Ce scooter électrique est évidemment homologué en France. Pas besoin d’aller plus vite, surtout lorsqu’il s’agit de se faufiler dans les embouteillages. Il a l’avantage de s’équiper d’une alarme afin de dissuader les voleurs.

Conçu pour les petits trajets

Avec la mention « Mini », il n’est pas étonnant de découvrir que ce scooter propose une autonomie assez légère qui s’élève à 35 km. Elle est évidemment amenée à varier en fonction des conditions météorologiques et du poids de l’utilisateur. Ce scooter électrique est adapté pour des trajets courts en ville : vous pouvez aller à votre travail qui se trouve à proximité ou chez des amis, par exemple.

Autrement, on retrouve une batterie de 960 W amovible logée sous la selle. Assez légère (7,2 kilos), il suffit de la brancher à une prise pour qu’elle récupère de l’énergie. Concernant la durée de vie de la batterie, le constructeur assure entre 35 000 et 40 000 kilomètres. Et si vous roulez une fois la nuit tombée, vous pourrez compter sur des phares éclairant jusqu’à 15 mètres devant vous.

Nous n’avons pas testé ce modèle, mais vous pouvez toujours lire notre test sur le Super Soco CU-X pour en savoir un peu plus.

