Le Xiaomi 12X est une très bonne affaire, surtout avec 220 € de réduction

Parmi les smartphones haut de gamme de Xiaomi, le 12X est celui qui propose une expérience premium avec un prix plus contenu. Aujourd'hui, son prix chute à 579 contre 799 euros à sa sortie.

Un nouveau smartphone devrait rejoindre la famille des Xiaomi 12, mais il n’a pas encore été officialisé. Le Xiaomi 12X reste donc le plus équilibré de la gamme, grâce à ses caractéristiques premium tout en conservant un prix plus bas que ses confrères. Il est d’ailleurs en promotion et tombe à moins de 580 euros.

Les points à retenir du Xiaomi 12X

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 870 qui a du répondant

Un module photo polyvalent

Sans oublier la charge rapide

Avec un prix de lancement à 799 euros, le Xiaomi 12X (256 Go) profite de 220 euros de réduction pour s’afficher à seulement 579 euros sur Cdiscount.

La porte d’entrée du haut de gamme

Le Xiaomi 12X s’affiche à un prix plus doux que ses homologues, sans faire trop de concessions. Il dispose ainsi des mêmes dimensions et procure une très bonne sensation au niveau de la prise en main grâce à sa diagonale de 6,28 pouces et son poids de seulement 180 grammes. Côté écran, le 12X mise sur le même écran AMOLED en Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface.

Au dos du smartphone, le Xiaomi 12X est composé du même module photo que son aîné, le Xiaomi 12. On retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La qualité des photos devrait être au rendez-vous grâce au nouvel outil nommé CyberFocus, qui permettrait d’encore mieux gérer le focus automatique de l’appareil photo, notamment pour toujours repérer le visage et le corps du sujet.

Avec peu de concessions

Pour abaisser la facture de ce modèle, Xiaomi a intégré non pas le Snapdragon 8 Gen 1 mais la puce 870 de Qualcomm. Elle est certes moins puissante, mais elle encaissera les tâches du quotidien sans problème. Vous allez pouvoir lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D. La puce permet également d’accéder au réseau 5G. À noter que ce smartphone ne tourne pas sous Android 12, mais Android 11 avec l’interface MIUI 13.

Enfin, côté autonomie, le Xiaomi 12X embarque la même batterie que le modèle classique à savoir une batterie de 4 500 mAh — de quoi tenir une journée. Il est aussi doté de la charge rapide 67 W qui va lui permettre de se recharger de 0 à 100 % en seulement 39 minutes, d’après la marque.

Nous n’avons pas encore pu tester ce modèle, mais vous pouvez lire notre test du Xiaomi 12 pour en savoir davantage.

