Xiaomi 12S Pro : vous ne le connaissez pas encore, mais il serait puissant

Un nouveau smartphone Xiaomi a été aperçu dans les listings de la CCC. L'organe de certification pour le marché chinois laisse entrevoir ce qui semble être une variante du Xiaomi 12 Pro, équipée elle aussi d'un Snapdragon 8 Gen 1.

2206122SC, c’est le numéro de modèle d’un nouveau smartphone Xiaomi listé dans les registres de la CCC. L’organe de certification des produits destinés au marché chinois se montre évidemment discret quant à la nature de l’appareil, mais il pourrait s’agir du Xiaomi 12S Pro dont on avait brièvement entendu parler. D’après les informations relayées par XiaomiUI, ce modèle s’appuierait sur un Snapdragon 8 Gen 1 et supporterait la recharge rapide 120 W. Sans surprise, une connectivité 5G serait aussi d’actualité.

Comme le souligne le site spécialisé, une autre version de l’appareil avait préalablement été aperçue chez la CCC, cette fois sous la référence 2207122MC, et avec un processeur MediaTek Dimensity 9000. Cette information corrobore de précédentes rumeurs laissant entendre que le Xiaomi 12S Pro serait décliné en deux versions, équipées respectivement de puces différentes. L’un comme l’autre seraient des variantes du Xiaomi 12 Pro lancé en début d’année. Si l’on en croit ces listings, elles pourraient arriver prochainement sur le marché chinois.

Deux versions n’ayant pas les mêmes capacités de recharge ?

D’après XiaomiUI, la version MediaTek du Xiaomi 12S Pro ne serait toutefois pas logée à la même enseigne côté recharge. Ce modèle se contenterait en effet d’un chargeur 67 W, vraisemblablement moins rapide que le bloc 120 W pressenti avec la mouture Snapdragon de l’engin. Notez que ces informations sont à prendre avec des pincettes, Xiaomi n’ayant pas encore officialisé son 12S Pro.

Quoi qu’il en soit, de précédentes rumeurs indiquent que l’appareil s’équiperait d’une dalle OLED QHD+ et 120 Hz, à bords incurvés. Côté photo, il pourrait être armé d’une caméra selfie de 32 mégapixels et d’un triple module photo arrière comprenant un capteur principal de 50 Mpx. Un partenariat entre Xiaomi et Leica n’est en outre pas à exclure pour ce produit qui devrait logiquement faire parler de lui, par les canaux officiels, au cours des prochaines semaines.

