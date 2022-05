Xiaomi 12S / 12S Pro : écrans, configurations photo, puces… ils feraient le plein de nouveautés

Le Xiaomi 12S intègrerait une dalle relativement petite ainsi que de nouveaux algorithmes photo. Les deux téléphones s'équiperaient d'un Snapdragon 8 Gen 1 Plus tandis que la version Pro pour sa part, pourrait jeter un œil du côté du Dimensity 9000.

Si vous connaissez bien Xiaomi, vous ne serez sans doute pas surpris d’apprendre que le constructeur plancherait sur de nouveaux Xiaomi 12, intitulés Xiaomi 12S et 12S Pro. Le leaker Digital Chat Station (via Gizmochina), officiant sur Weibo, vient de partager de premières informations sur ces téléphones.

Le plus petit des deux compères persisterait dans la direction prise par le géant chinois avec son Xiaomi 12, en proposant là aussi un « petit écran ». On peut s’attendre sans doute à une dalle 6,2, voire 6,1 pouces. Il s’agirait d’une dalle incurvée, dotée d’une résolution FHD+ et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Nouvel algorithme au niveau du matériel

Toujours selon le leaker, le Xiaomi 12S composerait avec un capteur principal de 50 mégapixels, qui bénéficierait d’un « nouvel algorithme » basé sur le hardware.

Que doit-on comprendre par là ? Sans doute s’agit-il d’une référence à la future puce de l’appareil, qui devrait bénéficier d’un nouveau composant dédié à la photographie. On pense à un nouveau NPU (Neural Processing Unit) ou d’un nouvel ISP.

Pour rappel, cela concorderait avec les dernières rumeurs selon lesquelles les Xiaomi 12S et 12S Pro feraient partie des premiers téléphones équipés de la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Sa présentation est attendue le 20 mai prochain.

Nouvel écran sur le Xiaomi 12S Pro

Le Xiaomi 12S Pro pour sa part, serait équipé d’un écran QHD+. De ce qu’on en comprend, il possèderait quelques améliorations par rapport à celui présent sur le Xiaomi 12 Pro, sans plus de détails à ce stade. On peut imaginer une meilleure technologie de rafraichissement, comme du LTPO 2.0 par exemple.

Comme le souligne Gizmochina, le Xiaomi 12S Pro pourrait également proposer une seconde version équipée d’une puce MediaTek, la surpuissante Dimensity 9000. Pour le moment, aucun flagship notable n’a opté pour ce SoC en 2022 pour sa commercialisation en Europe. Il s’agirait en outre du premier téléphone premium de Xiaomi à opter pour une puce Dimensity.

