OnePlus, Xiaomi, Samsung, Vivo, Motorola… la sortie des smartphones sous Snapdragon 8 Gen 1+ se précise

La sortie du Snapdragon 8 Gen 1+ devrait permettre à plusieurs constructeurs de lancer des smartphones premium dans les prochains mois

Comme tous les ans, Qualcomm devrait lancer, dans le courant de l’été, une nouvelle déclinaison de son processeur pour smartphone haut de gamme. Cette année, il devrait logiquement s’agir du Snapdragon 8 Gen 1+. Depuis quelques mois, les rumeurs enflent autour de nouveaux smartphones qui seraient équipés de cette puce mobile.

Cependant, dans un tweet publié ce mardi, le leaker Yogesh Brar, généralement bien informé sur l’industrie des smartphones, fait le point sur les prochains smartphones attendus et le calendrier auquel les consommateurs devraient avoir droit.

Last batch of phones with SD888 & 8 Gen 1 will rollout by early July.

Snapdragon 8 Gen 1+ phones will start rolling in from next month. Can see 6-8 phones using it right now, biggest release will be Galaxy Fold 4, OnePlus Ultra, Xiaomi 12 series, X80 Pro+, Moto Frontier & more

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 10, 2022