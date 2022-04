Vivo X80 : une fuite importante confirme la fiche technique du flagship

Vivo continue sur sa lancée et travaille activement sur de nouveaux modèles. La série des X80, placée sur le haut de gamme, se fait attendre mais ne devrait plus tarder, à commencer par le X80 classique.

Après avoir dévoilé le X Fold et le X Note, Vivo parait être sur le point de présenter encore une autre téléphone, le X80. Ce dernier a été aperçu sur la Google Play Console, qui est l’interface pour publier et gérer des applications sur Google Play. Les informations sur la fiche du Vivo X80 confirment ce que l’on suspectait concernant les caractéristiques de ce modèle.

Ce que l’on sait du Vivo X80

Ce sont en fait pas moins de trois modèles qui sont attendus dans cette série X80 : le X80, le X80 Pro et le X80 Pro Plus, d’après les rumeurs. Les Vivo X70, la précédente série de flagship de Vivo (jamais sortie en France), suivait d’ailleurs la même nomenclature.

Le Vivo X80 serait propulsé par la puce MediaTek Dimensity 9000 (indiquée sur la fiche sous le terme « MediaTek MT6983 », qui est un numéro de modèle). Ce SoC puissant, concurrent du Snapdragon 8 Gen 1, serait épaulé par 8 Go de RAM. Android 12 devrait aussi être disponible nativement avec FunTouch OS 12.

Visuel du Vivo X80 tiré de la fiche // Source : Google Fiche du Vivo X80 sur la Google Play Console // Source : Google

Le X80 profiterait d’un bel écran, a priori de 6,78 pouces si l’on en croit les précédentes fuites. Il devrait être incurvé, avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Le taux de rafraîchissement sera très probablement de 120 Hz.

Concernant la partie photo et l’autonomie, les choses sont plus vagues. On parle d’un capteur principal de 50 MP (Sony IMX866), d’un téléobjectif de 12 MP, ainsi que d’un ultra grand-angle. Quant à la batterie, elle devrait tourner autour des 4500 mAh avec une charge rapide très efficace (80 W).

