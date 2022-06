Samsung Galaxy A32 : ce smartphone 5G est en promotion à moins de 200 €

On trouve aujourd'hui sur le marché plusieurs smartphones 5G à prix intéressant. Le Samsung Galaxy A32 fait partie des modèles qui conviendront aux budgets les plus restreints, d'autant plus qu'il est affiché à 199 euros au lieu de 329 euros en ce moment sur Rakuten grâce à un code promo.

La 5G ayant été bien démocratisée, voir des smartphones compatibles avec ce réseau affichés à un prix abordable n’est plus une surprise. Le Samsung Galaxy A32 en est un bel exemple, et s’il ne propose pas une fiche technique premium comme les fleurons de la marque coréenne, il a tout de même quelques atouts à faire valoir. Le premier est donc son prix, qui bénéficie d’une baisse grâce à deux promotions.

Les points essentiels du Samsung Galaxy A32

Un smartphone 5G à prix abordable

Une bonne polyvalence photo

Une autonomie confortable

D’abord affiché à 329 euros, puis réduit à 214 euros, le Samsung Galaxy A32 5G est désormais disponible à 199 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN15. Le vendeur est français. De plus, vous recevrez 10,75 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Un smartphone 5G plus abordable

Si le smartphone Samsung Galaxy A32 est compatible 5G, c’est grâce à sa puce milieu de gamme Dimensity 720G de MediaTek (MT6853), couplée à 4 Go de mémoire vive. Si ce SoC n’est pas le plus performant, il a l’avantage de fournir une puissance suffisante pour la majorité des usages quotidiens, comme la navigation web, les réseaux sociaux et quelques jeux, le tout, sans trop de ralentissement, et c’est bien là le principal.

Le Galaxy A32 marque aussi des points avec son grand écran de 6,5 pouces, qui conviendra à celles et ceux qui veulent disposer d’une grande surface pour leurs applications. Toutefois, on aura ici simplement droit à une dalle IPS LCD et HD+ (1 600 x 720 pixels) rafraîchie à 60 Hz, ce qui est loin de ce que peuvent proposer d’autres smartphones de la marque sur la même gamme de prix, mais les concessions seront toujours nécessaires pour un prix aussi contenu.

Le Samsung Galaxy A32 présente des atouts bien pratiques

Le Samsung Galaxy A32 offre tout de même une belle polyvalence en photo avec son module équipé de quatre capteurs 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels. Concrètement, vous pourrez utiliser un capteur principal efficace, un mode macro pour les détails, un ultra grand-angle ou encore un mode portrait. Le niveau de détails sera plus que satisfaisant pour les clichés capturés de jour et dans de bonnes conditions lumineuses.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste, puisque le A32 5G propose une autonomie confortable. Le smartphone embarque en effet une batterie de 5 000 mAh, soit de quoi tenir facilement pendant deux jours loin d’un chargeur. Quant à la recharge, elle se fera via son port USB-C.

Des smartphones pour les budgets serrés

