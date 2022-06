Xiaomi 12 Pro : ce nouveau smartphone premium est déjà en promotion

Le Xiaomi 12 Pro est ce qui se fait de mieux chez le constructeur chinois. Il possède de solides qualités, avec un prix qui s'allège grâce à cette réduction disponible sur Amazon. Il passe ainsi de 1 099 euros à 987,97 euros.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Xiaomi 12 Pro représente le smartphone le plus haut de gamme de la famille des Xiaomi 12. Pour se faire une place sur le segment premium, le constructeur chinois n’a pas lésiné sur la fiche technique sur son modèle Pro. Sur le papier, il a tout pour réussir, mais son prix, dépassant la barre des 1 000 euros, peut être un frein. Heureusement, le voilà déjà en promotion et il bénéficie de plus de 110 euros de remise.

Le Xiaomi 12 Pro en quelques mots

Un écran AMOLED WQHD+ à 120 Hz adaptatif

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Un module photo convaincant

La charge rapide de 120 W

Lancé au prix de 1 099,90 euros, le Xiaomi 12 Pro 5G (12 + 256 Go) est remisé à -11 % et passe alors à 983,97 euros sur Amazon.

Un premium sobre et léger

Le Xiaomi 12 Pro joue la discrétion et choisit une apparence sobre avec son revêtement mat satiné au dos. Pour un flagship, il est appréciable d’avoir en main un smartphone assez léger (205 g), ce qui rend la prise en main très agréable. Côté écran, le Xiaomi 12 Pro repose sur une grande dalle OLED de 6,7 pouces avec une définition WQHD+ (3 200×1 440 pixels). Le résultat est superbe et le smartphone possède un taux de rafraichissement maximum de 120 Hz adaptatif pour une meilleure fluidité dans l’interface. Un mode Always On est même de la partie.

Pour la partie photo, le 12 Pro possèdent trois objectifs photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif x2 de 50 mégapixels. Dans l’ensemble, vous obtiendrez des clichés satisfaisants et de bonnes qualités. Le capteur principal et le x2 sortent du lot, l’ultra grand-angle pèche un peu sur la colorimétrie, mais reste exploitable. Le mode nuit est aussi de la partie pour prendre des photos en basse luminosité correcte.

Une puce et une charge rapide très performante

Figurant parmi le haut du panier chez le constructeur chinois, il n’est pas étonnant de découvrir dans les entrailles du smartphone la dernière puce de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 1, associé à 12 Go de RAM. Avec une telle configuration, le Xiaomi 12 Pro offre des performances dignes d’un smartphone premium. Il répond à tous les besoins : il exécutera toutes les tâches du quotidien, même les jeux gourmands sans problème. Attention toutefois à la surchauffe. Autrement, l’expérience utilisateur est très fluide et agréable à utiliser. Ce smartphone tourne sous Android 12, avec l’interface MIUI 13. La 5G est aussi de la partie.

Côté autonomie, le Xiaomi 12 Pro intègre une batterie de 4 600 mAh. C’est une batterie qui paraît petite, du moins pour Xiaomi qui a déjà proposé de plus grosses batteries, ici elle fondera facilement en cas d’utilisation intensive. Pour pallier à cela, Xiaomi a un atout de taille dans sa manche. La charge 120W filaire qui permet largement de compenser une autonomie juste moyenne. Il suffit de 15 minutes pour récupérer la moitié de la batterie. Comptez une trentaine de minutes pour être à 100 %. Pour parfaire le tout, ce smartphone propose la charge Turbo sans fil de 50W et la charge sans fil inversé 10 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi 12 Pro.

