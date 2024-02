Xiaomi 14 : ce tout nouveau smartphone premium est déjà 250 € moins cher

Le Xiaomi 14 est la nouvelle référence haut de gamme du constructeur et présente une fiche technique bien musclée. Tout juste officialisé, le voilà en promotion chez Darty à 849 euros, contre 1 099 euros de base.

Le Xiaomi 14 est un smartphone haut de gamme moins cher que le modèle Ultra. Il n’en est pas moins intéressant puisque le constructeur chinois ne lésine pas sur la fiche technique sur son modèle. Sur le papier, il a tout pour réussir, mais son prix, dépassant la barre des 1 000 euros, peut-être un frein. Heureusement, le voilà déjà en promotion et il bénéficie de 250 euros de remise automatique dans le panier.

Que retrouve-t-on sur le Xiaomi 14 ?

Un format compact avec un écran Oled de 6,3 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 8 Gen 3

Un chargeur d’une puissance de 90 W

En ce moment chez Darty, on retrouve le Xiaomi 14 à 849 euros au lieu de 1 099 euros. On trouve même le Xiaomi 13 en promotion à seulement 599 euros pour celles et ceux qui n’ont pas le budget de la nouveauté.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 14. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 14 au meilleur prix ?

De belles finitions sur un petit smartphone

Le Xiaomi 14 est un téléphone qui offre une bonne préhension en main, et cela, grâce à sa taille qui nous a agréable surpris lors de notre prise en main. Il change des grands téléphones que l’on a l’habitude de voir depuis quelques années, et reste relativement compact en main et facile à manipuler grâce à ses tranches plates et ses 193 g. Côté design, Xiaomi n’a pas lésiné sur la qualité et offre de belles finitions avec du verre, de l’aluminium et la certification IP68.

Au dos, on découvre un triple module photo imposant, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle et une caméra téléobjectif, toutes deux de 50 mégapixels, cette dernière bénéficiant d’un zoom optique de x3,2 et de l’OIS. Lors de notre prise en main, on a apprécié la qualité des clichés : la cohérence des couleurs sur plusieurs prises de vue est excellente, avec des transitions fluides entre les objectifs. Même le mode portrait a été amélioré, on ne retrouve pas des portraits surexposés et flous des modèles précédents. Autant dire que Xiaomi tire profit de son partenariat avec Leica.

Performant en tout point

Dans les entrailles du Xiaomi 14, on retrouve le processeur plus haut de gamme de chez Qualcomm en 2024 : le Snapdragon 8 Gen 3. Une configuration qui promet une fluidité exemplaire et des performances de haute volée, y compris en jeu avec toutes ses options graphiques poussées au maximum. Le tout avec une chauffe maîtrisée. Autre nouveauté, et pas des moindres, cet appareil fonctionne à présent sous HyperOS avec Android 14, la nouvelle interface de Xiaomi, qui offre une expérience utilisateur fluide.

Enfin, côté autonomie, le Xiaomi 14 est équipé d’une batterie de 4 610 mAh, qui devrait faire tenir le téléphone une journée d’utilisation, voir plus si vous avez un usage peu actif. Une fois qu’il tombe en rade, vous pouvez compter sur sa charge très rapide à 90 W. D’après la marque, il suffit de 31 minutes pour récupérer l’intégralité de la batterie. Il est même compatible avec la charge sans-fil à 50 W, où il faudra 46 minutes pour atteindre les 100 %.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main sur le Xiaomi 14 pour en savoir plus.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références du constructeur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.