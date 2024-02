Le Xiaomi 14 Ultra est officialisé en France : un smartphone poids lourd fait son entrée

Le Xiaomi 14 Ultra a été officialisé en Chine il y a quelques jours, et il l'est tout juste en Europe lors du Mobile World Congress. C'est un smartphone Android ultra haut de gamme.

Le marché français accueille un nouveau joueur dans le segment très haut de gamme des smartphones avec le lancement du Xiaomi 14 Ultra. À côté de son frère, le Xiaomi 14, il fait figure de grand frère bien équipé, surtout si vous êtes passionné de photo.

Déjà annoncé en Chine, cet appareil fait ses premiers pas hors de son marché d’origine à l’occasion du Mobile World Congress 2024. Après avoir eu l’opportunité de le prendre en main, il est clair que Xiaomi vise à redéfinir les standards de la photographie mobile, mais aussi de la vidéo. C’est ambitieux.

La photographie en pièce maitresse

L’atout du Xiaomi 14 Ultra est son capteur Sony LYT-900 de 50 mégapixels. Avec sa taille d’1 pouce, ce capteur est le digne héritier du célèbre Sony IMX989.

La collaboration avec Leica apporte une optique de première classe, avec une ouverture variable de f/1,63 à f/4,0. Le combo capteur-optique-IA promet d’obtenir de belles surprises même dans des conditions de faible luminosité.

En complément, vous trouverez trois autres caméras de 50 mégapixels avec des optiques toujours signées Leica : un téléobjectif avec un zoom optique 3,2x, un périscope offrant un zoom optique 5x, et un ultra-large avec un champ de vision de 122 degrés. Ces caméras sont intégrées dans un design impressionnant, avec une grande bosse circulaire, il se démarque nettement des précédentes versions.

Au-delà de ses prouesses photographiques, le Xiaomi 14 Ultra brillera par ses performances techniques. Il surclasse notamment le Xiaomi 14 en matière de capacité de batterie, avec 5 300 mAh. ce qui est logiquement car l’écran est un peu plus grand, et donc il consomme davantage. La charge rapide atteint 90 W pour le filaire et 80 W pour le sans fil, sans oublier la charge sans fil inversée à 10 W.

Son écran OLED QHD+ 120 Hz de 6,73 pouces, avec une luminosité maximale de 3 000 nits en HDR, 1 500 nits autrement, devrait être un sans faute. Il faudra voir comment il est calibré, et surtout vérifier sa réflectance, surtout à côté du Galaxy S24 Ultra.

Le téléphone ne lésine pas sur les aspects techniques, il offre un port USB-C compatible avec USB 3.2 Gen 2 pour des transferts ultra-rapides à 10 Gbit/s, une certification IP68 et fonctionne sous HyperOS, basé sur Android 14. Il est aussi Bluetooth 5.4 et Wi-Fi 7, double SIM avec le support de l’eSIM. D’ailleurs, nous l’avons pas évoqué, mais évidemment nous trouvons un Snapdragon 8 Gen 3 à l’intérieur, associé à de la RAM LPDDR5X et au stockage UFS 4.0.

Très premium

C’est assez dingue quand on y pense, la différence d’approche entre Samsung et Xiaomi cette année. D’un côté, Samsung a mis le turbo sur l’intelligence artificielle. De l’autre, Xiaomi, eux, ils ont misé sur la photographie et le matériel. On dirait presque qu’ils ne jouent pas dans la même cour, chacun tirant la couverture de la tech dans son coin.

Avec un prix de 1 499 euros pour la configuration 16 + 512 Go, le Xiaomi 14 Ultra s’adresse à un public exigeant. Face à des concurrents comme le Galaxy S24 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max, le Xiaomi 14 Ultra a un coup à jouer. Il sera disponible le 19 mars.

Si votre objectif est d’approfondir l’expérience photographique et vidéo, il y a le kit de photographie Xiaomi 14 Ultra proposé à 199 euros. Xiaomi offre ce kit avec le 14 Ultra, ce qui permet d’alléger la facture.



