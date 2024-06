Envie de sauver votre couple ? Voici trois smartphones pour ne plus louper vos photos

Pour la sortie de son Honor 200, la marque chinoise s'appuie sur un sondage un peu particulier. Pour 17% des français interrogés, une photo ratée est un motif de dispute avec son partenaire. Alors ni une, ni deux, l'équipe guide d'achat se mobilise pour sauver votre couple avec des recommandations de smartphones pour ne plus louper les clichés de votre moitié.

Pour la mise en avant de son Honor 200, la marque chinoise a commandé une étude sur le rapport de l’individu à la photographie et notamment au mode portrait réalisée. Ce rapport réalisé à l’échelle européenne a permis de déceler une statistique étonnante : 17 % des Français interrogés ont admis s’être disputés avec quelqu’un à cause d’une photo mal prise. Pire encore ! 7 % des sondés avouent avoir mis fin à une relation parce qu’ils n’aimaient pas une photo prise d’eux. Il n’en fallait pas plus pour que l’équipe guide d’achat de Frandroid se mobilise et vous aide à sauver votre couple. Pour les cas les plus désespérés, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleurs smartphones pour la photo. En dernier recours, nous avons aussi une sélection d’appareils photo pas chers.

On aurait pu penser qu’avec l’arrivée du numérique, la prise de photo serait bien plus simple pour le commun des mortels. La photo est ratée ? Pas de souci ! On la supprime puis on recommence. Ce serait bien mal connaître le peuple français qui trouve là encore un moyen de pratiquer son sport préféré : la protestation. Évidemment, Honor joue de cela pour mettre en avant le mode Portrait de son Honor 200, mais comme nous n’avons pas encore testé le smartphone, impossible de le recommander ! Voici donc trois modèles de téléphones capables de prendre de superbes clichés (si vous êtes bon photographe…) et que nous vous recommandons chaudement.

Google Pixel 8a L'excellent rapport qualité/prix

Avec ses Pixel, Google s’est rapidement imposé comme une référence de la photographie sur smartphone. Le Pixel 8a en est la preuve avec des performances photo excellentes, pour 549 euros. Les clichés réalisés sont riches en détail avec un piqué très reconnaissable, et une colorimétrie irréprochable. Lors de notre test du smartphone, nous avons particulièrement apprécié les prouesses du grand angle et les performances de l’ultra grand angle. Seul le mode Portrait présentait quelques petites scories, notamment dans le détourage des personnes, mais une mise à jour est amenée à régler ce souci. Surtout, la force des Pixel réside dans le traitement postproduction. L’apport de l’IA permet de gommer des éléments indésirables, de redimensionner les sujets ou encore de modifier l’arrière-plan, sans compter les nombreux filtres proposés. De quoi sauver une série de photos moyenne et apprécier des moments de quiétude avec votre moitié.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra Un maître de la photographie

Il vous faut le meilleur smartphone pour la photo et vous êtes prêts à dépenser sans compter ? Alors notre recommandation se porte sur le Xiaomi 14 Ultra. Le très haut de gamme du constructeur (facturé à 1499 euros) propose tout simplement la meilleure expérience photo du marché. L’appareil photo, élaboré en collaboration avec Leica, comporte quatre objectifs, impossible donc de louper le moindre cliché si l’on est normalement constitué. Son mode Portrait est exceptionnel, puisqu’il fonctionne de pair avec le téléobjectif 75 mm. Le résultat est bluffant avec un sujet parfaitement détouré et l’objet de toutes vos pensées mis en valeur. De jour comme de nuit, le tirage de portrait est irréprochable. Bref : salade, tomate, oignon, sauce blanche… à 1499 euros.

Portrait 75mm – Xiaomi 14 Utra // Source : ElR – Frandroid Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Honor Magic 6 Pro De la polyvalence

Honor a déjà prouvé qu’il disposait d’un réel savoir-faire en photo, notamment sur le haut de gamme. Lors de son test, le Honor Magic 6 Pro avait particulièrement brillé sur sa partie photo. L’objectif principal est capable d’ajuster automatiquement son diaphragme afin de s’adapter aux conditions lumineuses, si jamais votre partenaire est d’une beauté éblouissante. La polyvalence de l’appareil photo lui permet de répondre à toutes les situations même les plus ardues, mariages, bord de mer, concerts de Taylor Swift… Le mode Portrait n’est pas en reste, avec un joli détourage des sujets. Attention tout de même aux crinières indomptables qui ne seront pas forcément mises à l’honneur par le traitement photographique. Pour 999 euros tout de même, le smartphone Honor est un investissement de choix… et moins contraignant qu’une thérapie de couple.

Le smartphone photo que l’on ne vous recommande pas : le Realme GT Master Edition

L’adage bien connu dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Il n’a jamais été aussi vrai pour votre serviteur qui se traîne un Realme GT Master Edition satisfaisant quasiment toutes ses demandes à l’exception de la photographie. Au grand dam de son épouse, équipée d’un Google Pixel 7 et qui porte la charge mentale de faire toutes les photos… Vous ne me croyez pas ? Voici un florilège des meilleures, ou des pires, c’est selon, clichés réalisés par le Realme GT Master Edition.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.