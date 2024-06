Xiaomi 14 : le prix de la version 512 Go de ce smartphone premium baisse de 350 € grâce aux soldes

Si vous ne pouvez pas faire l’investissement pour un smartphone haut de gamme à 1 000 euros, cette offre des soldes pourrait bien vous plaire. Le Xiaomi 14 revient à 749 euros contre 1 099 euros habituellement.

Davantage réputé pour ses smartphones entrée et milieu de gamme, Xiaomi propose aussi des appareils premium. Le Xiaomi 14 en fait partie : avec son design soigné, il offre d’excellentes performances, un écran très lumineux et agréable à utiliser, une interface Android complète et une bonne partition photo. Il ne présente aucun défaut majeur et devient bien plus abordable pendant les soldes grâce à cette remise de 350 euros.

Les atouts du Xiaomi 14

Un design sobre et compact avec un écran lumineux

D’excellentes performances avec le Snapdragon 8 Gen 3

Une bonne autonomie et une charge très rapide

Au lieu de 1 099 euros, le Xiaomi 14 se négocie aujourd’hui à 749 euros sur le site de la Fnac grâce à 200 euros de remise immédiate et 150 euros de bonus de reprise. On trouve la même offre chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 14. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone réussi et endurant

Le Xiaomi 14 change des grands téléphones que l’on a l’habitude de voir depuis quelques années, et reste relativement compact en main et facile à manipuler grâce à ses tranches plates et ses 193 g. Les finitions sont soignées et donnent une impression de solidité et de qualité. On aime également la sobriété du téléphone, avec du verre, de l’aluminium et la présence de la certification IP68. Sa dalle Oled Full HD+ dispose d’un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz. Pour améliorer l’expérience, nous vous conseillons de paramétrer l’écran en mode Vif, afin d’avoir une meilleure luminosité ainsi que des couleurs un peu plus naturelles.

Pour tenir la cadence, le Xiaomi 14 possède une batterie de 4 610 mAh. En utilisation normale, il est capable de tenir facilement une journée complète, et même deux journées consécutives sans avoir besoin d’être rechargé. Une fois qu’il tombe en rade, vous pouvez compter sur sa charge très rapide à 90 W qui permet de passer de 10 à 100 % en 37 minutes. Un très bon score, d’autant plus qu’il est aussi compatible avec la charge sans-fil à 50 W, où il faudra 46 minutes pour atteindre les 100 %.

D’excellentes performances, même en photo

En termes de puissance, le Xiaomi 14 utilise la puce Snapdragon 8 Gen 3. Résultat : tout est très fluide, les animations s’enchaînent sans aucune latence, tout s’exécute rapidement. C’est vraiment un plaisir d’utiliser un appareil aussi performant. Le smartphone ne chauffe pas excessivement, un plus pour les utilisateurs qui utilisent leur smartphone de manière intensive. Côté logiciel, cet appareil fonctionne à présent sous HyperOS avec Android 14, la nouvelle interface de Xiaomi, qui offre une expérience utilisateur fluide. Avec 4 ans de mises à jour Android garanties, c’est un bon point pour la durabilité du téléphone.

Enfin, côté photo, on découvre un triple module photo imposant, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle et une caméra téléobjectif, toutes deux de 50 mégapixels, cette dernière bénéficiant d’un zoom optique de x3,2 et de l’OIS. Dans l’ensemble, il offre une expérience photographique réussie, avec des images chaleureuses qui raviront les amateurs de photographie. Cependant, le mode portrait manque de finesse dans le détourage. De plus, l’ultra grand-angle est un peu en retrait par rapport aux autres caméras. On aurait également aimé un peu plus de fonctions d’IA.

Vous pouvez en découvrir davantage avec notre test complet sur le Xiaomi 14.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2024 ?

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.