Amazon propose un prix défiant toute concurrence pour ce HHD externe 16 To

Il est possible que votre ordinateur n'ait pas (plus) assez de stockage. Pour régler ce problème, acheter un disque dur externe peut être nécessaire. Heureusement, la version 16 To du disque dur Elements de Western Digital est en ce moment en promotion pour le Prime Day à -25%.

Le stockage, c’est important pour pouvoir conserver toutes ses photos, ses vidéos et ses fichiers dans de bonnes conditions. L’expertise de Western Digital n’est plus à prouver, notamment avec son disque dur Elements. Durant le Prime Day d’Amazon, sa version 16 To est en promotion à moins de 170 euros.

Le WD Elements 16 To, c’est quoi ?

Un HDD de bureau

Une taille de 3,5 pouces

De l’USB 2.0

Plug and play

Normalement, on devrait trouver la version 16 To du WD Elements à 349,99 euros. Mais en ce moment sur Amazon, ce disque dur est affiché à 261,19 euros pour le Prime Day 2022.

Il existe plusieurs versions du WD Elements. Celle avec une capacité de stockage de 12 To est aussi en promotion durant le Prime Day d’Amazon, le faisant passer de 254,76 euros à 169,99 euros.

16 To de stockage dans un format compact

Le WD Elements existe dans plusieurs capacités de stockage, allant de 2 à 20 To. Celle de 16 To est un disque dur (HDD) de 3,5 pouces contenu dans un boîtier de 135 mm x 48 mm x 165,8 mm pour un poids de 1,28 kg.

Pour les moins expérimentés avec ce type de produit, aucune inquiétude à avoir. Dans la boîte, on trouve en plus du disque dur un câble USB pour le connecter à son ordinateur, un adaptateur secteur ainsi qu’un guide d’installation rapide. Le WD Elements est dit plug and play, il suffit de le brancher pour commencer à l’utiliser, sans passer par un logiciel. Pour les plus inquiets, la garantie est bien de deux ans.

Des transferts de fichiers rapides

Ce disque dur Westner Digital est compatible USB 2.0 mais aussi USB 3.0. En théorie, la compatibilité USB 3.0 permet d’avoir des vitesses de transfert jusqu’à 5 Gb/s, le câble fourni également. Cependant, dans la pratique, il ne sera pas possible d’atteindre des vitesses aussi grandes.

On trouve dessus le formatage NTFS et la compatibilité avec les systèmes d’exploitation Windows 10 et plus. Utiliser ce disque dur externe, c’est pouvoir libérer de l’espace de stockage sur son ordinateur. Si ce dernier est équipé d’un SSD, l’alléger et n’y laisser que vos logiciels, c’est améliorer ses performances, mais aussi la vitesse d’allumage de votre machine.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

