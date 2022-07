Ce TV QLED de 55 pouces de chez Samsung est à un prix inédit chez Cdiscount

Samsung a toujours proposé des TV QLED de très bonne facture, avec des prix de plus en plus abordables. En ce moment, le modèle Q60T de 55 pouces est à seulement 619,99 euros au lieu de 999,99 euros à son lancement.

Positionné depuis le début sur les dalles QLED côté TV, Samsung s’est vite imposé sur ce marché, et ce, dès 2019. Le constructeur coréen propose des modèles abordables avec des fiches techniques variées. Le modèle Q60T datant de 2020 fait tout de même quelques concessions par rapport à ses successeurs, mais embarque presque toutes les dernières technologies d’affichage pour un prix encore plus contenu, surtout aujourd’hui grâce à cette réduction de près de 380 euros sur son prix de base.

Les points forts du TV QE55Q60T de SAMSUNG

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible HDR, HDR 10+ et HDR HLG

L’OS Tizen compatible AirPlay et avec la majorité des apps de SVOD

Au lieu de 999 euros à sa sortie, la TV Samsung QE55Q60T QLED version 2020 de 55 pouces est désormais disponible en promotion à 619 euros chez Cdiscount.

Le savoir-faire de Samsung

La gamme QLED de Samsung est très complète, mais aussi très complexe à comprendre. Le QE55Q60T est une dalle QLED 4K d’entrée de gamme disponible chez la marque sortie en 2020. Pas de Full LED ici comme sur les modèles haut de gamme du coréen, on retrouve un classique Edge LED avec Local Dimming. Cependant, il est l’un des premiers produits à bénéficier d’un traitement Dual LED qui permet d’améliorer la fidélité des couleurs grâce à deux systèmes distincts de LED utilisés pour le rétroéclairage pour les couleurs chaudes et froides.

Le Q60T profite d’un dalle compatible 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) offrant une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG (mais pas de Dolby Vision) pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, Samsung a inclus 2 haut-parleurs de 10 W offrant la technologie Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l’immersion. Il comprend aussi la prise en charge de la technologie Dolby Digital Plus permettant d’obtenir un rendu jusqu’en 7.1 si vous avez le matériel compatible.

Pas de HDMI 2.1, mais des modes jeux dédiés

La gamme Q de 2020 de dispose pas de ports HDMI 2.1. Elle ne propose donc pas de compatibilités complètes avec les dernières technologies pensées pour les joueurs, mais elle dispose tout de même de quelques arguments de ce côté. D’abord avec l’ALLM, permettant de limiter les latences, mais aussi un mode Ultrawide Game View spécifique à Samsung permettant de transformer l’écran en format 21:9 ou 32:9 pour bénéficier d’une nouvelle expérience de vision.

Pour finir, le système de Smart TV de Samsung, Tizen OS, propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

