Boulanger brade le balai aspirateur Dyson V10 Origin à un très bon prix

Le Dyson V10 Origin n’est pas le dernier modèle de la marque, mais il sera un puissant allié pour nettoyer efficacement votre domicile. Et il a surtout l’avantage d’être plus accessible aujourd’hui en passant de 428,40 euros à seulement 329 euros chez Boulanger.

La marque anglaise Dyson a su s’imposer avec ses balais aspirateurs, jusqu’à devenir une référence dans le domaine. Il en existe un bon nombre, et ces derniers ne manquent pas de polyvalence. Ils offrent une bonne puissance d’aspiration pour nettoyer efficacement les sols, mais aussi une bonne prise en main. Les anciennes références gardent tous ces éléments forts, et ont surtout l’avantage d’être moins chères comme c’est le cas du Dyson V10 Origin qui perd 100 euros de son prix initial.

Les points à retenir du V10 Origin

Un aspirateur maniable puissant

Nettoie en profondeur les sols, tapis et moquettes

Une bonne autonomie de 60 minutes

Au lieu d’un prix barré à 428,40 euros, Boulanger propose désormais le balai aspirateur sans fil Dyson V10 Origin à 329 euros grâce à une remise immédiate de 23 %.

Une conception sans fil pour plus de facilité

Le Dyson V10 Origin a l’avantage d’être sans fil et sans sac, pour garantir une totale liberté d’utilisation. Contrairement à un aspirateur « traineau », son format stick facilite son utilisation au quotidien et son poids de 2,6 kg permet de le déplacer sans trop de difficultés, même entre les étages. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé .Quant au bruit il est réduit pour éviter les nuisances sonores que peut engendrer un aspirateur.

Efficace pendant une bonne heure

Son niveau d’aspiration ne sera pas aussi bon que le dernier Dyson, mais son moteur, qui atteint 125 000 tours par minute, devrait être largement suffisant pour tous les sols, tapis et autres moquettes. Le balai aspirateur s’équipe même d’un système de filtration à 14 cyclones pour capturer les particules comme le pollen et les bactéries, et garantir un espace de vie sain et vivable pour les personnes allergiques. De plus, son réservoir de 0,80 L est très facile à vider sans même avoir de contact avec la saleté grâce à un système de vidage bien pensé.

Ce balai aspirateur dispose de 3 modes d’utilisation différents, de la puissance maximale pour finir avec la saleté la plus incrustée, à un mode standard pour que vous puissiez nettoyer votre maison. Ce dernier mode vous offre une durée d’utilisation allant jusqu’à 60 minutes d’après la marque. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur. À noter, il faudra compter 3,5 heures pour le recharger.

Et si vous faisiez appel à un robot ?

Pour laisser cette corvée à une machine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.