Le performant SSD PNY CS900 de 1 To est à un excellent prix : 64,99 € seulement

PNY est un spécialiste des solutions de stockage et son SSD interne CS900 assure des performances convaincantes. Il est d'ailleurs en promotion, dans sa version 1 To qui chute à seulement 64,99 euros alors qu'il est habituellement vendu à 104,90 euros.

Plus solides que les disques durs classiques, les SSD sont devenus des références pour stocker des contenus, mais aussi d’améliorer les performances de votre PC. Pour rendre plus réactive votre machine et y apporter plus de stockage, le SSD PNY CS900 avec 1 To de stockage sera idéal surtout maintenant qu’il profite de près de 40 % de remise sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de ce SSD

Avec des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Un format plus robuste qu’un SSD classique

Simple à installer

Avec un prix barré à 104,90 euros, le SSD PNY CS900 est actuellement en promotion à 64,99 euros seulement sur Rue du Commerce.

De bonnes performances pour booster votre PC

Le SSD PNY interne CS900 prend le format SATA 2,5 pouces pour pouvoir facilement s’insérer dans les entrailles de votre tour PC, votre ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks qui sont un peu trop fins pour les accueillir.

Il se démarque par de belles performances. Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 550 Mo/s et 530 Mo/s, permettant ainsi de démarrer votre machine de manière très rapide, d’exécuter vos logiciels sans ralentissement ainsi que de naviguer sur Internet de manière plus fluide. Il s’adaptera parfaitement à vos besoins. Même les jeux vidéo verront leurs temps de chargement fortement réduits — même si ce SSD est davantage recommandé pour une utilisation liée à la bureautique.

Un SSD solide et durable

Avec le PNY CS900 vous êtes assuré d’avoir un SSD solide. Il faut dire que les SSD internes ont la réputation d’être plus résistants que les disques durs traditionnels. Sa conception sans pièces mécaniques, le SSD interne de PNY est plus apte à résister aux chocs et aux vibrations. Résultat : on a droit à une durabilité plus grande, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 3 ans.

Dernier point et pas des moindres à aborder, sa capacité de stockage. Ici il s’agit de la version avec 1 To de stockage. Une capacité plus que confortable pour installer davantage d’applications, de jeux ou ajouter vos photos et vidéos sur votre PC sans vous inquiéter de l’espace de stockage.

