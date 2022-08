Z Flip 4 et Z Fold 4 : jusqu’à 200 € de moins pour la précommande des nouveaux smartphones pliants de Samsung

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked du mois d'août 2022, Samsung a levé le voile sur ses nouveaux smartphones pliants : les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Ces deux derniers sont d'ores et déjà disponibles en précommande chez les différents e-commerçants français, avec un petit bonus pour les early-adopters.

Comme à chaque vacance d’été, Samsung en profite pour dévoiler de nouveaux produits. Si avant cette conférence était dédiée à l’ancienne gamme Note (RIP!), elle est maintenant réservée à ses smartphones pliants. Le géant coréen nous en a montré deux, avec d’un côté le Galaxy Z Flip 4 et de l’autre le Galaxy Z Fold 4, qui sont de dignes successeurs sans trop changer la formule de base.

Où précommander le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est disponible à partir de 1 799 euros pour le modèle 256 Go, mais une offre de reprise d’un ancien smartphone permet d’économiser 200 euros jusqu’au 25 août prochain.

Où précommander le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est vendu quant à lui à partir de 1 109 euros (prix de vente conseillé) pour la version 128 Go, et cette fois-ci l’offre de reprise d’un ancien smartphone permet d’économiser 150 euros.

Z Fold 4 : meilleur en photo et plus agréable en main

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est assez similaire avec le modèle précédent, mais il perd de l’embonpoint. Eh oui, le nouveau smartphone qui se transforme en tablette passe de 271 grammes à 263 grammes, mais ce n’est pas tout, puisqu’il est aussi plus fin, 6,3 mm contre 6,4 mm auparavant. L’écran externe fait toujours 6,2 pouces, mais s’affine et passe d’un format 24,5:9 à 23,1:9, ce qui plus confortable et moins étroit. Même constat pour l’écran interne de 7,6 pouces, où le ratio est maintenant de 21,6:18 au lieu de 22,5:18 sur le Z Fold 3. Dans les deux cas, on retrouve bien évidemment la technologie AMOLED avec un taux de rafraichissement pouvant osciller de 1 à 120 Hz en fonction de votre utilisation.

Le Z Fold 4 promet aussi d’être plus doué en photo, notamment grâce à un meilleur piqué. Pour cela, il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un vrai bond par rapport aux 12 mégapixels de la génération précédente. Le module est accompagné d’une stabilisation optique ainsi que d’un autofocus dual pixel. Les autres optiques conservent leurs caractéristiques : 12 mégapixels sur l’ultra grand-angle et 10 mégapixels sur le téléobjectif X3. Le nouveau Fold de Samsung est également plus puissant, merci le Snapdragon 8 Gen 1 qui fait des merveilles en termes de performances. Si c’est très utile pour les jeux, ça l’est aussi pour le nouvel ajout du smartphone pliant, à savoir une barre de tâches servant à surtout se rapprocher d’une expérience comme sur un mini PC.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Z Flip 4 : toujours glamour, mais plus performant

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 reprend trait pour trait le design de son prédécesseur. On retrouve les mêmes couleurs pour les coques Bespoke, le même écran OLED pliable de 6,7 pouces à l’intérieur et la même petite dalle OLED de 1,9 pouce à l’extérieur. Cette dernière a toutefois la particularité de s’agrémenter de nouveaux widgets, de la possibilité d’enregistrer trois contacts en favoris pour les appeler sans déplier le téléphone ou encore d’afficher des raccourcis pour le flash, le Wi-Fi et le Bluetooth. Mieux encore, le lecteur d’empreinte extérieur permet de payer sans contact sans même ouvrir le smartphone. L’écran principal a lui aussi droit à un ajout via le mode Flex, qui intègre désormais directement les applications des réseaux sociaux (TikTok, Instagram, YouTube, etc.) pour obtenir un format vertical approprié.

Les principaux changements par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 3 se font surtout au niveau de la fiche technique. En effet, le nouveau smartphone pliant embarque tout d’abord la puce la plus puissante de Qualcomm, aka le Snapdragon 8 Gen 1. Cela promet donc un gain de puissance, que ce soit pour les jeux ou l’expérience utilisateur en elle-même. Ensuite, c’est la batterie qui devient plus endurante, en passant de 3 300 mAh à 3 700 mAh. On espère donc une hausse de l’autonomie, qui était le gros point noir de l’ancien modèle. Concernant la photo, on retrouve toujours le double capteur de 12 mégapixels et la caméra frontale de 10 mégapixels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

Flip 4 et Fold 4 en vidéo

