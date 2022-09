Sosh a divisé par deux le prix de son abonnement Fibre jusqu’à lundi prochain

Si vous n'avez pas besoin d'un décodeur TV dans votre abonnement, l'offre Fibre chez Sosh est sans aucun doute la meilleure option. Elle propose l'essentiel, ligne fixe + Internet, et est moins chère que la concurrence, surtout en ce moment avec un prix de seulement 14,99 euros par mois la première année.

La plupart du temps, lorsqu’on souscrit à un abonnement à Internet, on a droit au paquet classique incluant une ligne fixe, un accès à la Fibre ou l’ADSL et un décodeur TV. Seulement voilà, la plupart des téléviseurs modernes sont d’ores et déjà équipés d’une interface avec la possibilité de télécharger des applications de streaming et autres, ce qui rend l’acquisition d’une box supplémentaire très négligeable. Sosh l’a bien compris et propose uniquement l’essentiel avec son offre sans engagement en ce moment à moitié prix.

Ce qui est inclut dans l’offre Boîte Sosh :

La Livebox 5 avec Wi-Fi intelligent

La Fibre en FTTH jusqu’à 300 Mbits/s

L’Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

Jusqu’au 26 septembre 2022, l’abonnement Boîte Sosh Fibre est disponible à seulement 14,99 euros par mois la première année, contre 19,99 euros habituellement. Après cette période, le tarif passe ensuite à 29,99 euros mensuels.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique à votre domicile, notez que l’abonnement ADSL avec la Livebox 4 est au même prix de 14,99 euros par mois pendant un an, puis à 19,99 euros mensuels.

Une ligne fixe avec application TV gratuite

L’offre Boîte Sosh comprend une ligne de téléphone fixe pour appeler en illimité vers les fixes (avec possibilité de conserver son numéro actuel) en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale, dont le Maroc, le Canada et les États-Unis. Notez d’ailleurs que vous pouvez ajouter l’option appels illimités vers les mobiles pour 5 euros de plus par mois.

Comme dit précédemment, le décodeur TV n’est pas inclus par défaut à l’offre Boîte Sosh, mais est-ce que l’inverse serait vraiment utile quand la plupart des téléviseurs du marché proposent toutes les fonctionnalités dites Smart TV ? C’est à vous de juger et si cela vous semble indispensable, mais vous pourrez accéder à plus de 160 chaînes en moyennant 5 euros supplémentaires par mois. Sosh offre tout de même une alternative pour celles et ceux qui ne veulent pas payer plus grâce à l’application « Appli TV d’Orange », qui permet de regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac.

La Livebox 5 pour un meilleur débit

L’abonnement Fibre chez Sosh intègre désormais la Livebox 5. Ce boîtier utilisé par Orange depuis 2019 propose un Wi-Fi « Intelligent », qui permet de mieux répartir le réseau sans fil et un design entièrement fait de plastique recyclé. Il est capable de gérer des débits pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s par appareil en téléchargement (jusqu’à 2 Gb/s en mode partagé), mais l’offre ici se limite à à 300 Mb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Ce n’est définitivement pas la vitesse la plus rapide que l’on trouve sur le marché, mais c’est un gap d’ores et déjà suffisamment grand si vous êtes actuellement en ADSL.

Il est important de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de votre ancien opérateur (uniquement pour les nouveaux clients) sont remboursés jusqu’à 100 euros. Enfin, les frais de résiliations s’élèvent à 50 euros.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

