Ce SSD de 1 To à seulement 61,99 € est le super deal du jour pour votre PC

Il est aujourd'hui possible de bénéficier d'un SSD doté d'une capacité de stockage plus que confortable sans pour autant payer le prix fort avec le SSD PNY CS900 de 1 To à seulement 61,99 euros chez Rue du Commerce.

Voilà plusieurs années que les SSD, plus robustes que les HDD traditionnels, se chargent de stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, en lui apportant davantage de rapidité. Mais avant de passer à l’achat, mieux vaut rechercher le meilleur rapport capacité-prix. Le SSD PNY CS900, doté de 1 To de stockage est, par exemple, une très bonne référence puisque le Go ne coûte que 6 centimes.

Les points forts du SSD interne PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grosse capacité de stockage pour un prix raisonnable

Une installation très facile

Le SSD interne PNY CS900 de 960 Go est aujourd’hui disponible à 61,99 euros chez Rue du Commerce, contre un prix barré de 104,90 euros.

Un SSD facile à installer avec de solides performances

Qui a dit que l’installation d’un SSD était compliqué ? Le SSD PNY CS900 de 960 Go adopte un format SATA 2,5 pouces classique, grâce auquel on pourra aisément le glisser à l’intérieur d’une tour PC ou un ordinateur portable. En revanche, les ultrabooks seront trop fins pour accueillir un SSD de ce type.

Une fois bien installé dans les entrailles de la machine, ce SSD de PNY délivrera de solides performances. Côté vitesses de transfert, on pourra compter sur 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture. De quoi profiter d’une belle rapidité lors du lancement de votre ordinateur ainsi que de temps de chargements considérablement réduits (y compris pour les logiciels gourmands, et même pour vos jeux vidéos). Concernant sa capacité de stockage, celle-ci s’élève à 960 Go, soit quasiment 1 To pour installer diverses applications, fichiers, logiciels et autres jeux sans vous soucier du stockage restant pendant longtemps.

Une solution robuste et durable

SSD oblige, le PNY CS900 nous fait profiter d’une bonne solidité, puisque ce genre d’appareil est bien plus résistant que les disques durs traditionnels. Et ce, grâce à l’absence de pièces mécaniques, qui permet au SSD de résister aux chocs et aux vibrations. On aura ainsi droit à un modèle vraiment durable. Et pour couronner le tout, une garantie de 3 ans est également proposée avec ce SSD.

L’autre solution : les SSD M.2 NVMe

