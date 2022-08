La puissante et compacte barre de son Bose Solo 5 est en forte promotion

Les barres de son restent aujourd'hui la meilleure solution pour améliorer la qualité sonore de son téléviseur. Si vous en cherchez une qui soit compacte et puissante, vous pourrez sans souci vous tourner vers la Bose Solo 5, qui n'est qu'à 174 euros actuellement au lieu de 279 euros chez Amazon.

La qualité des produits Bose en matière de son n’est plus à présenter. Outre les casques et les écouteurs, la marque américaine propose aussi des barres de son performantes qui permettent aux utilisateurs de profiter d’une meilleure qualité sonore et d’une immersion accentuée lorsqu’ils regardent des contenus à la télévision. La Bose Solo 5 est une très bonne référence, et ce, grâce à sa compacité et sa puissance. On peut d’ailleurs la retrouver à moindre coût aujourd’hui grâce à une promotion de 105 euros.

Les points forts de la Bose Solo 5

Une barre de son compacte

Des basses puissantes

Le décodage Dolby Digital

Habituellement affichée à 279 euros, puis proposée à 219 euros, la barre de son Bose Solo 5 est désormais vendue à 174 euros chez Amazon.

Une barre de son discrète

La barre de son Bose Solo 5 a un premier atout : son design. Minimaliste, cette référence bénéficie d’une taille réduite qui la rend très compacte et pratique à installer près de son téléviseur. Elle ne mesure que 54,8 cm en largeur : elle pourra donc se glisser facilement sous un téléviseur, d’autant plus que sa hauteur de 7 cm n’empiètera pas sur l’écran. Si vous ne souhaitez pas la poser sous votre téléviseur, il sera aussi possible de la fixer sur le mur. Son poids réduit de 1,6 kg rendra son accrochage très simple, d’ailleurs.

Des basses puissantes

À l’intérieur de la bête, on retrouve deux haut-parleurs orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus vaste tout en intégrant le décodage Dolby Digital, ce qui apporte de meilleures performances acoustiques. Un mode « Dialogue » est également présent, lequel se chargera de rendre chaque mot plus intelligible en émettant un son plus clair, et ce, sans avoir à ajuster le volume. Malgré l’absence de caisson de basse, qui délivre habituellement des basses plus profondes et assure une meilleure retransmission des sons graves, la Solo 5 sera tout de même efficace côté basses puisque le mode « Bass » permettra justement d’obtenir plus de profondeur et d’amplifier le rendu sonore. Concernant la spatialisation du son, la barre étant plus petite que certaines références concurrentes, elle ne pourra pas sonoriser efficacement les très grandes pièces, mais sera tout à fait efficace dans les petites et moyennes pièces.

Enfin, côté connectivité, la Bose Solo 5 est compatible avec le Bluetooth, grâce auquel vous pourrez diffuser le son de votre téléphone. Elle pourra donc faire office d’une enceinte connectée pour écouter vos meilleures playlists. En revanche, côté connectique, on pourra seulement compter sur une entrée optique et une analogique en mini-jack. Ici, pas de port HDMI.

