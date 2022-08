Trottinette électrique et friteuse connectée à -50 % ou Kindle Paperwhite en promo – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : la trottinette électrique Ninebot KickScooter E25E by Segway chute à 299 euros, la friteuse connectée de Xiaomi passe de 129 euros à 69 euros et la Kindle Paperwhite descend sous les 100 euros. Il y a même un bon plan fibre chez Sosh.

La Ninebot KickScooter E25E est l’un des nombreux modèles de trottinette électrique du constructeur Segway. Elle est pensée avant tout pour les trajets urbains tout en alliant puissance et confort. Elle profite en ce moment d’une belle réduction de pas moins de 200 euros sur son prix de base.

Les points forts de cette trottinette électrique

Une conception robuste

300 W de puissance moteur

Une autonomie de 25 km maximum

Une garantie de 2 ans

Lancée à 499 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter E25E de Segway est actuellement remisée à 299 euros chez Electro Dépôt.

Xiaomi est surtout réputé pour ses smartphones vendus à un excellent rapport qualité/prix, mais la marque chinoise est toujours là où l’on ne l’attend pas. Non seulement elle vend d’autres types de produits comme des ampoules connectées, des trottinettes électriques ou des écrans de PC, mais elle propose également une friteuse connectée. Cet appareil est multifonctions pour que vous puissiez faire ressortir le chef cuistot qui est en vous. Si vous êtes intéressés par la Mi Smart Air Fryer, c’est l’occasion idéale puisqu’elle est presque à moitié prix.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer, c’est quoi ?

Une friteuse connectée avec écran OLED

OLED Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Avec de nombreuses recettes proposées sur l’application

La Xiaomi Mi Smart Air Fryer est proposée au prix de 129 euros, mais aujourd’hui il est possible de l’obtenir à seulement 69 euros sur le site officiel de la marque grâce à une remise immédiate de 40 euros et un coupon de 20 euros.

Retrouvez la Xiaomi Mi Smart Air Fryer à 69 € sur le Mi Store

La Kindle Paperwhite de 2021 ajoute quelques améliorations par rapport à la génération précédente, comme un écran plus grand, de meilleures performances ainsi qu’une autonomie rehaussée. C’est une liseuse très complète pour un prix qui aujourd’hui baisse de pratiquement 30 % grâce à cette offre.

Les points clés de la Kindle Paperwhite 2021

Son écran e-ink de 6,8 pouces

20 % plus rapide que l’ancien modèle

L’autonomie de 10 semaines (avec charge USB-C)

Au lieu de 139,99 euros habituellement, la Kindle Paperwhite 2021 avec 8 Go de stockage est aujourd’hui disponible à seulement 99,99 euros sur Amazon. Si vous ne voulez pas avoir de publicités, il faut ajouter 10 euros de plus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Kindle Paperwhite 2021.

Pour la rentrée, Sosh brade son abonnement Fibre à moitié prix

La plupart du temps, lorsqu’on souscrit à un abonnement à Internet, on a droit au paquet classique incluant une ligne fixe, un accès à la Fibre ou l’ADSL et un décodeur TV. Seulement voilà, la plupart des téléviseurs modernes sont d’ores et déjà équipés d’une interface avec la possibilité de télécharger des applications de streaming et autres, ce qui rend l’acquisition d’une box supplémentaire très négligeable. Sosh l’a bien compris et propose uniquement l’essentiel avec son offre sans engagement en ce moment à moitié prix.

Ce qui est inclut dans l’offre Boîte Sosh :

La Livebox 5 avec Wi-Fi intelligent

La Fibre en FTTH jusqu’à 300 Mbits/s

L’Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

Les appels illimités vers les fixes (+ de 100 destinations)

Jusqu’au 26 septembre 2022, l’abonnement Boîte Sosh Fibre est disponible à seulement 14,99 euros par mois la première année, contre 19,99 euros habituellement. Après cette période, le tarif passe ensuite à 29,99 euros mensuels.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique à votre domicile, notez que l’abonnement ADSL avec la Livebox 4 est au même prix de 14,99 euros par mois pendant un an, puis à 19,99 euros mensuels.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Bbox fit Fibre 5 jours Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 9,99€ 30,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 2 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 23€ Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre La boîte Sosh Fibre 26 août Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Pendant 12 mois 14,99€ 29,99€ Découvrir Toutes les box internet

