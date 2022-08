Xiaomi Mi Smart Air Fryer : la friteuse connectée atteint presque les 50 % de réduction

Les produits conçus par Xiaomi sont nombreux, et parmi eux on retrouve une friteuse connectée : la Mi Smart Air Fryer. Celle-ci promet de cuisiner sainement et simplement. Et aujourd’hui, elle est à 69 euros au lieu de 129 euros.

Xiaomi est surtout réputé pour ses smartphones vendus à un excellent rapport qualité/prix, mais la marque chinoise est toujours là où l’on ne l’attend pas. Non seulement elle vend d’autres types de produits comme des ampoules connectées, des trottinettes électriques ou des écrans de PC, mais elle propose également une friteuse connectée. Cet appareil est multifonctions pour que vous puissiez faire ressortir le chef cuistot qui est en vous. Si vous êtes intéressés par la Mi Smart Air Fryer, c’est l’occasion idéale puisqu’elle est presque à moitié prix.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer, c’est quoi ?

Une friteuse connectée avec écran OLED

OLED Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Avec de nombreuses recettes proposées sur l’application

Une friteuse discrète polyvalente

La première friteuse de Xiaomi semble ordinaire à première vue. D’apparence, elle ressemble aux autres appareils connectés de la marque avec un revêtement blanc et un aspect minimaliste. Ses dimensions (335 x 252 x 304 mm) sont tout à fait raisonnables pour prôner dans votre espace de cuisine.

La Mi Smart Air Fryer est d’abord une friteuse, mais qui se montre très polyvalente. Avec cette dernière, vous allez pouvoir non seulement frire vos aliments, mais aussi les cuire, les déshydrater et les décongeler. Elle pourra même vous aider à faire vos propres yaourts. Elle propose des cuissons de 40 à 200 °C ainsi qu’une grande capacité de 3,5 L pour les familles les plus nombreuses (jusqu’à 5 portions). Son avantage est de ne pas avoir besoin d’huile et favorise donc une cuisine sans matière grasse.

Avec des fonctionnalités connectées

C’est surtout son aspect connecté qui la différencie des autres friteuses. Celle-ci se connecte au Wi-Fi et s’associe à l’application Mi Home du constructeur. Via cette dernière, vous allez pouvoir consulter toutes les informations liées à l’état de la cuisson. Il est même possible de programmer les préparations jusqu’à 24 heures à l’avance, et de découvrir une centaine de recettes.

Nos confrères de chez Numerama on put la prendre en main, et ont constatés quelques soucis. Par exemple, certaines recettes de Xiaomi ne semblent pas toutes en mesure de bien configurer la friteuse. Résultat : elle ne programme pas la bonne température et empêche les frites de bien cuire. Heureusement, Xiaomi intègre un écran OLED pour y configurer votre préparation, une manière plus fiable de suivre l’évolution de la cuisson avec l’heure et la température de chauffe.

Et pour parfaire le tout, Google Assistant ou Amazon Alexa peuvent vous venir en aide pour démarrer la cuisson ou mettre en pause. Il suffit de le connecter en Bluetooth à votre smartphone.

