La trottinette électrique Ninebot E25E (300 W, 25 km) est 200 € moins chère

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique, la Ninebot Segway KickScooter F25E présente de sérieux arguments pour vous convaincre, d'autant plus qu'il est possible de la trouver presque à moitié prix chez Électro Dépôt : 299 euros au lieu de 499 euros.

La Ninebot KickScooter E25E est l’un des nombreux modèles de trottinette électrique du constructeur Segway. Elle est pensée avant tout pour les trajets urbains tout en alliant puissance et confort. Elle profite en ce moment d’une belle réduction de pas moins de 200 euros sur son prix de base.

Les points forts de cette trottinette électrique

Une conception robuste

300 W de puissance moteur

Une autonomie de 25 km maximum

Une garantie de 2 ans

Lancée à 499 euros, la trottinette électrique Ninebot KickScooter E25E de Segway est actuellement remisée à 299 euros chez Electro Dépôt.

Des finitions exemplaires pour un prix jamais vu

La Ninebot KickScooter E25E n’est pas une trottinette au design original. Elle mise toutefois sur une conception et une qualité de fabrication soignée, sobre et robuste. Comme les autres modèles de cette série, la E25E profite de la certification IPX4 afin de ne pas souffrir des intempéries, de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau. Les pneus de 9 pouces sont quant à eux, à double densité et anti-crevaisons. De plus, il y a 3 freins, un frein avant électronique et régéneratif, un frein à pied, à l’arrière ainsi qu’un frein magnétique pour plus de sécurité et de stabilité.

La robustesse et la sécurité sont aux rendez-vous, et le confort également. Son plateau est assez large et confortable et son poids est assez léger pour être facilement transportée (14,3 kg). Son système de pliage rapide facilite aussi les choses pour pouvoir la transporter simplement dans les transports publics, ou bien ranger dans une voiture.

Pensée avant tout pour la ville avec sa bonne autonomie

La E25E profite d’une puissance moteur de 300 W mais une limitation de vitesse jusqu’à 20km/h malgré la vitesse légale en France de 25 km/h, peu de risque d’être en infraction donc. Et si, sur votre trajet, se dresse une grande montée, et bien sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 15° d’inclinaison. C’est une trottinette complète avec 3 modes de conduite disponibles : éco, standard et sport. Vous pouvez aisément changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

La E25E offre une autonomie de base de seulement 25 km, il est possible d’y ajouter une batterie externe (vendue séparément) afin d’améliorer nettement son endurance. Selon la marque, avec cette batterie supplémentaire, la trottinette est capable de monter jusqu’à 45 km, ce qui est parfait pour les trajets plus longs. Elle propose même une lumière d’ambiance RGB sous le plateau, pour être mieux visible de nuit. Elle dispose aussi d’un feu avant ainsi qu’un feu arrière et des freins à LED pour assurer sa sécurité et être mieux vu.

