Le plus petit modèle des excellents TV LG OLED C2 est en ce moment à -20 %

La gamme C2 de LG propose de nombreuses diagonales pour des téléviseurs OLED en 4K. Le modèle 42 pouces est le plus petit de tous pour convenir à celles et ceux qui n’ont pas un grand intérieur de vie. Il est d’ailleurs différent des autres, que ce soit au niveau du design et de la luminosité, mais il ne fait aucune concession sur sa fiche technique. C’est surtout le moins cher, d’autant plus qu’aujourd’hui il bénéficie d’une réduction de 250 euros.

Ce qu’il faut retenir du LG OLED 42C2

Une dalle OLED 4K de 42 pouces

4 ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

Le processeur Alpha 9 Gen 5 plus performant qu’auparavant

La norme Dolby Vision IQ pour adapter l’image à votre environnement

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le TV LG OLED 42C2 est actuellement disponible en promotion à 949 euros chez Rue du Commerce, soit 21 % de remise immédiate sur cet excellent téléviseur.

Un design et une luminosité différente des autres

Le LG OLED 42C2 propose un design globalement similaire aux autres modèles de la gamme, avec une dalle presque sans bords. En revanche, le pied pour soutenir le téléviseur n’est pas central, mais disposé aux extrémités. En comparaison de la génération précédente, on note d’ailleurs une nouvelle conception de fabrication grâce à un nouveau cadre en fibre composite, qui permet de réduire le poids de l’ensemble du téléviseur.

LG promet d’ailleurs que ses nouveaux TV de la gamme C2 sont 20 % plus lumineux que l’ancienne génération, mais tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, la version 42 pouces ne bénéficie pas de ce gain de luminosité, à cause d’une densité de pixels trop importante.

Idéal pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series X

Là où le LG OLED 42C2 ne fait aucun sacrifice, c’est bien sur le reste de la fiche technique. Comme les autres, ce téléviseur embarque donc le nouveau processeur Alpha 9 Gen 5. En comparaison du Gen 4, il ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Aussi, le mappage des tons s’applique désormais à 5 000 zones contre 576 avec l’ancien processeur. Une nouvelle fonctionnalité reposant à nouveau sur l’IA permet également d’améliorer la détection d’objet dans une scène, et ainsi mieux les séparer avec l’arrière-plan.

Évidemment, on retrouve ensuite la technologie HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), sans oublier les modes VRR (Variable Refresh Rate, ou taux de rafraichissement variable) et ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence). La partie audio est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 surround sur la gamme C2.

C’est quoi le Dolby Vision IQ ?

Pour encore plus améliorer la qualité d’images, LG propose une compatibilité avec le Dolby Vision IQ. Cette nouvelle norme est tout simplement une évolution du Dolby Vision classique, comme peut l’être le HDR10+ par rapport au HDR10. Cela reste du High Dynamic Range, pour afficher une plage dynamique très vaste, allant de la zone la plus claire à la plus sombre de l’image, mais la mention « IQ » rajoute en fait un capteur qui va analyser la luminosité dans la pièce. Le téléviseur va ainsi adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails et des scènes particulièrement sombres. Ce mode bien pratique peut être désactivé à votre convenance, mais il faut savoir qu’il fonctionnera uniquement avec des contenus compatibles, et il n’y en a pas beaucoup pour le moment.

