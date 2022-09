Garmin Vivoactive 4 : la montre connectée des sportifs passe de 299 à 189 €

Les montres connectées Garmin ont de nombreux atouts pour plaire aux sportifs, et pour celles et ceux dont le budget est assez limité, la Vivoactive 4 se négocie à un bien meilleur prix après près de 40 % de remise sur son prix de base.

Plus qu’un moyen simple de consulter ses notifications ou simplement l’heure, les montres connectées sont devenues une catégorie de produit à part entière qui met en avant un suivi sportif complet et des fonctionnalités poussées côté santé. La société Garmin propose d’excellentes références dans ce domaine, mais il faut souvent payer le prix fort. Fort heureusement, au bout de quelque temps certains modèles se négocient bien moins cher qu’à leur sortie : c’est le cas du modèle Vivoactive 4 qui perd 110 euros de son prix.

Les atouts de la Garmin Vivoactive 4

De belles finitions

Des mesures précises et un suivi complet côté sport/ santé

Une autonomie confortable

Proposée à 299,99 euros sur le site du constructeur, la montre connectée Garmin Vivoactive 4 s’affiche aujourd’hui à un prix beaucoup plus doux : 189 euros chez Rue du Commerce.

Une apparence à la fois sportive et élégante

Avec son format arrondi, la montre connectée Vivoactive 4 de Garmin ne sort pas de l’ordinaire, mais on salue tout de même la qualité de fabrication et les finitions réussies. Le constructeur américain arrive à proposer une smartwatch conçue pour le sport, esthétique en proposant un boîtier en polymère renforcé de fibres doublé d’une lunette en acier inoxydable. En revanche son boîtier ne conviendra pas à tout le monde, notamment pour les petits poignets avec les 45mm de diamètre. Elle est tout de même agréable à porter, notamment grâce à son poids de 50 grammes.

Elle se dote d’un écran AMOLED de 1,2 pouce en définition 260 × 260 pixels dont la qualité d’affichage est nette et lisible en plein jour. Et pour vous donner à fond pendant vos activités, la marque propose une montre robuste dont l’écran est protégé par du Gorilla Glass 3. On peut notamment citer sa résistance à l’eau (jusqu’à 50 mètres). Vous pouvez donc l’utiliser sous la pluie, lors de vos treks ou même en pleine séance de natation sans avoir peur de l’abimer.

Joue le rôle d’un véritable coach sportif

Conçue pour les accros au sport, cette montre connectée est bourrée de fonctionnalités pour le sport. La Garmin Vivoactive 4 propose plus de 20 sports, ce qui lui permet de s’adapter à tous vos besoins comme la marche, la course à pied, le golf, la natation en piscine, etc. À l’arrière, on retrouvera le capteur de fréquence cardiaque qui est précis, tout comme son GPS d’ailleurs. Pour vous aider dans votre pratique, des exercices animés en plein effort sont affichés à l’écran. Il est même possible d’accéder gratuitement à des conseils d’un coach personnel depuis votre poignet pour vous aider à vous entraîner pour votre prochain 5 km, 10 km ou semi-marathon par exemple.

On apprécie surtout ses capacités d’analyses particulièrement poussées. Vous pouvez ainsi prendre connaissance de votre rythme cardiaque, de votre niveau de stress, tout en surveillant votre sommeil, votre taux d’oxygénation du sang, votre niveau d’hydratation ou encore votre respiration. Un suivi précis permit par les nombreux capteurs tels que le cardiomètre ou l’oxymètre de pouls. Enfin l’autonomie promise est de 8 jours. Bien entendue, elle est amenée à diminuer en fonction de votre utilisation et cas d’utilisation intensive ou lorsque le GPS est activé. Néanmoins, elle reste assez endurante face à certains concurrents dont l’autonomie ne dépasse pas les deux jours.

