Boursorama Banque monte exceptionnellement sa prime de bienvenue à 150 €

Boursorama Banque revient une nouvelle fois avec son Pink Week-End, qui permet aux nouveaux clients de la banque en ligne de bénéficier d'une prime de bienvenue plus élevée que la normale. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui puisque le montant grimpe cette fois-ci jusqu'à 150 euros.

Pendant longtemps, la banque en ligne qui organise régulièrement le Pink Week-End proposait une prime de bienvenue allant jusqu’à maximum 130 euros, mais celle-ci est aujourd’hui devenue l’offre classique que l’on peut obtenir sans occasion particulière. Boursorama Banque se doit alors d’augmenter le montant du gain pendant ses opérations séductions, ici de 20 euros de plus, comme c’est le cas en ce moment, du vendredi 9 au lundi 12 septembre 2022 inclus.

Ce qu’il faut savoir sur Boursorama Banque

0 euro de frais de tenue de compte, avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Pas de frais à l’étranger

Un IBAN français

Pendant toute la durée du week-end, ouvrir un compte chez Boursorama Banque peut vous permettre de recevoir une prime pouvant aller jusqu’à 150 euros. Pour cela, il faut utiliser le code promo « PWEMBA« , choisir une carte bancaire WELCOME ou ULTIM et, ensuite, utiliser le service de mobilité bancaire EasyMove.

Quels sont les avantages de Boursorama Banque ?

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus populaires. Étant une filiale de la Société Générale, un établissement bancaire français donc, elle délivre à ses clients certains avantages que d’autres banques en ligne ne proposent pas, comme un IBAN français par exemple. D’ailleurs, cela facilite grandement les démarches auprès des impôts.

Ensuite, il faut savoir que les frais de tenue de compte sont de 0 euro, à condition d’utiliser votre carte au moins une fois par mois, et les cartes bancaires WELCOME et ULTIM sont gratuites, avec quelques conditions comme le montant des revenus ou un dépôt initial obligatoire. Ce ne sont pas les seuls avantages, puisque même les paiements et retraits sont sans frais à l’étranger, mais pas illimités. Seule l’offre METAL à 9,99 euros par mois le permet, en plus d’ajouter toutes les assurances nécessaires en cas de voyage.

Boursorama Banque Télécharger Boursorama Banque gratuitement APK

Pour gérer votre compte, il y a évidemment une application dédiée disponible sur iOS et Android. C’est une WebApp et ce n’est malheureusement pas la solution la plus ergonomique lorsque l’on compare avec la concurrence, mais elle reste simple d’utilisation. Depuis l’accueil, vous avez une vision de votre argent et des dépenses à venir, avec la possibilité de faire facilement un virement ou d’envoyer votre RIB. Elle offre également d’autres paramètres pratiques, notamment en étant compatible avec Google Pay et Apple Pay depuis votre smartphone ou votre montre connectée compatible.

Comment ouvrir un compte et toucher les 150 € ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PWEMBA afin de valider la prime lors de l’ouverture de votre compte.

Après ces étapes et quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 20 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, vous pourrez obtenir 80 euros supplémentaires en commandant une carte WELCOME/ULTIM ou choisir la gratuité des 8 premières cotisations pour l’offre METAL. Enfin, vous pourrez obtenir encore 50 euros de la même façon pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur la banque en ligne Boursorama.

Quelle banque en ligne choisir ?

Nous vous invitons maintenant à consulter notre comparateur de banque en ligne afin de comparer l’offre de Boursorama Banque avec les autres offres actuellement disponibles sur le marché.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.