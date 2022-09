Cette barre de son Philips compatible Dolby Atmos est à moins de 75 €

La barre de son Philips TAB8405 propose une compatibilité avec Dolby Atmos, de quoi profiter d'un son bien enveloppant. En ce moment, elle est affichée à 74 euros sur Cdiscount, alors que d'autres sites la proposent à près de 200 euros.

Les barres de son puissantes affichent naturellement des prix très élevés. Mais il est heureusement possible de booster le son de son téléviseur tout en faisant de bonnes affaires. Ce sera bel et bien le cas avec la barre de son Philips TAB8405 compatible Dolby Atmos, soit l’assurance de profiter d’un son vaste et riche dans toute la pièce. En ce moment, elle ne coûte pas plus de 75 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Philips TAB8405

Une puissance audio de 200 W

Compatible Dolby Atmos et DTS Play-Fi

Un rendu 2.1 avec son caisson de basse sans fil

Habituellement proposée à près de 200 euros chez d’autres e-commerçants, la barre de son Philips TAB8405 est actuellement affichée en promotion à 74,99 euros chez Cdiscount.

Une bonne qualité sonore immersive à prix réduit

La barre de son Philips TAB8405, qui est en ce moment idéale pour les petits budgets, permet à moindre coût d’augmenter la puissance sonore de votre téléviseur, tout en optimisant vos contenus. Elle propose tout d’abord un rendu sonore 2.1, qui la rendra plus performante comparée à de simples enceintes. La barre est complétée par un caisson de basse sans fil qui se chargera d’assurer une bonne retransmission des sons graves pour une meilleure expérience sonore à la maison.

Mais l’un des principaux atouts de la Philips TAB8405, c’est évidemment sa compatibilité avec le Dolby Atmos, qui offre une expérience sonore bien immersive et enveloppante dans toute votre pièce. On aura également droit à une puissance de 200 W, ce qui est idéal pour une pièce de 20 à 40 m2. Ajoutons à cela la compatibilité avec le DTS Play-Fi, soit l’assurance de profiter d’un bon son multi-room si besoin. En revanche, on ne pourra pas compter sur le DTS:X ici.

Un design original qui se fond dans le décor

Côté design, la barre de son Philips TAB8405 adopte un look plutôt original, avec sa forme oblique. Elle ne sera toutefois pas un poids plume avec ses 2,4 kg. Ses dimensions de 90 cm x 11 cm x 5.7 cm requièrent de leur côté un téléviseur d’au moins 50 pouces pour que les deux appareils se complètent bien. Elle se glissera alors facilement sous votre appareil, mais vous pourrez tout aussi bien la fixer au mur grâce aux supports prévus.

Enfin, parmi les autres fonctionnalités, on comptera bien sûr les compatibilités avec les principaux assistants vocaux, que sont Google Assistant, Alexa et Siri. Il sera aussi possible d’utiliser la barre de son pour profiter de ses playlists, notamment sur Spotify en connectant votre smartphone via Wi-Fi, ou depuis votre smartphone, via AirPlay2 ou Bluetooth. Côté connectique, la barre de son embarque un port USB, deux ports HDMI, un port HDMI eARC/ARC et une entrée optique.

D’autres références recommandables

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son à choisir en fonction de son budget en 2022.

