Le casque sans fil premium à réduction de bruit de Huawei est à moitié prix

Parmi les produits audio de Huawei, on retrouve le FreeBuds Studio : le premier casque Bluetooth avec réduction de bruit de la marque. Si à sa sortie le prix s’élevait à 329 euros, il est ensuite descendu à 249 euros, pour maintenant ne coûter que 109,99 euros seulement.

Si Huawei propose dans son catalogue plusieurs écouteurs sans fil, la marque a conçu un premier casque audio Bluetooth : le FreeBuds Studio. Pour son entrée sur le marché des casques audio, Huawei intègre sur son produit la réduction de bruit active et quelques fonctionnalités appréciées comme le Bluetooth multipoint par exemple. Difficilement recommandable à sa sortie à cause de son tarif élevé, aujourd’hui il se négocie à un prix nettement plus intéressant grâce à cette remise de 220 euros sur son prix initial.

Les avantages du FreeBuds Studio

Un casque confortable avec des finitions soignées

Une signature sonore équilibrée

Une excellente autonomie : près de 2 jours

Avec un prix de lancement à 329 euros, puis remisé à 249 euros, le casque FreeBuds Studio de Huawei est actuellement disponible en promotion à 109,99 euros seulement sur Cdiscount.

Un casque confortable au look soigné

Pour son premier casque, Huawei ne réinvente pas la roue et propose un design assez proche des autres références qui existe sur le marché. On a droit à un format circum-aural, dont les coussinets viennent englober l’oreille pour assurer une bonne isolation passive. Une fois posé sur votre tête, le confort est au rendez-vous grâce à l’arceau rembourré et cela même pendant une journée complète malgré un poids de 260 grammes. En termes de finitions, le Huawei FreeBuds Studio est plutôt soigné avec ses coques en plastique effet métal et ses coussinets façon cuir.

Huawei a conçu un casque exclusivement Bluetooth, donc non filaire. Il faudra donc s’assurer d’avoir suffisamment de batterie avant de partir de chez soi. En revanche, la connexion Bluetooth n’a pas pour autant été bâclée. Le FreeBuds Studio est d’ailleurs compatible avec le Bluetooth Multipoint, ce qui permet à l’utilisateur de connecter le casque à deux appareils de manière simultanée.

Une réduction de bruit correcte, mais une autonomie excellente

Le premier casque Bluetooth du constructeur offre la réduction de bruit à l’aide de huit microphones. Dans les faits, le casque de Huawei s’en sort bien dans les situations particulièrement bruyantes, comme dans la rue avec une forte circulation, les voix restent particulièrement audibles. On est donc loin des prestations des casques de Sony ou encore Bose. Il est possible de régler la réduction de bruit depuis l’application, avec quatre paramètres possibles en fonction de l’environnement sonore.

Pour la partie audio, le son est plutôt équilibré. Le casque embarque des transducteurs de 40 mm dans chaque écouteur. Les aigus, les médiums et les graves seront bien mis en avant. Enfin là où le casque Studio excelle avec brio c’est sur l’autonomie. Si le constructeur annonce 24 heure et pendant 20 heures avec réduction de bruit active, le Huawei FreeBuds Studio fait mieux. Durant notre test, il a fallu 46 heures pour que le casque de Huawei tombe en rade de batterie. Le casque passe de 0 à 81 % de batterie en seulement 30 minutes, et pour le recharger complètement, il faut compter 52 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le casque Huawei FreeBuds Studio.

Quelles sont les alternatives ?

