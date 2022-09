Le Dyson V10 Origin a un meilleur rapport qualité-prix avec 100 € de réduction

Spécialiste de l'aspiration depuis de nombreuses années, Dyson a conçu un grand nombre de balais aspirateurs polyvalents et puissants. Certaines références moins récentes sont désormais plus accessibles, comme le V10 Origin, qui passe aujourd'hui de 429 euros à 330 euros sur le site de Carrefour.

Article original : Pour expédier au plus vite la corvée de ménage, il y a bien sûr les robots aspirateurs, mais les balais aspirateurs ont su démontrer tout leur intérêt grâce à leur maniabilité et à leur puissance. Les références proposées par Dyson figurent parmi les plus recommandées, y compris les anciennes, qui sont quasi tout aussi polyvalentes que les récentes. C’est notamment le cas du Dyson V10 Origin, qui bénéficie en ce moment d’une réduction de près de 100 euros.

Les points forts du Dyson V10 Origin

Un aspirateur très maniable

Un nettoyage précis de tous les sols

Une autonomie de 60 minutes

Initialement affiché à 429 euros, le balai aspirateur Dyson V10 Origin est désormais proposé à 330 euros sur le site de Carrefour, si et seulement si vous sélectionnez la livraison à domicile ou en point relais.

L’aspiration nettement plus pratique

À l’image des autres modèles de la marque britannique, le Dyson V10 Origin dispose d’un format stick sans fil qui le rend ultra maniable et ce, que vous souhaitiez aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Il se transformera également en aspirateur à main en un seul geste si besoin. Et pour le faire fonctionner, rien de plus simple : une pression sur la gâchette suffit pour faire fonctionner la machine, et l’arrêter très facilement durant les petits moments de pause. Plus besoin de brancher une prise pour le démarrer, comme c’est notamment le cas pour les aspirateurs dits « traîneaux ».

Le Dyson V10 s’accompagne également de plusieurs accessoires, comme un long suceur pour nettoyer les espaces étroits et une brosse Motorbar qui aspire notamment rapidement les poils d’animaux.

Une belle capacité d’aspiration sur 60 minutes

Concernant ses performances, le Dyson V10 Origin délivre une bonne puissance, même si celle-ci ne pourra naturellement pas être au niveau des modèles plus puissants de la marque. On aura tout de même droit à un moteur qui atteint 125 000 tours par minute, ce qui sera amplement suffisant pour aspirer tous les sols de son domicile. Trois modes seront disponibles, du plus puissant au moins puissant, selon la quantité de saletés à aspirer. Ce balai aspirateur intègre aussi un système de filtration à 14 cyclones pour capturer les particules comme le pollen et les bactéries, ce qui soulagera grandement les personnes allergiques, qui pourront alors profiter d’un air plus pur. Le V10 Origin dispose aussi d’un système de vidange qui permet d’expulser rapidement et en un seul geste les poussières récoltées dans le réservoir de 0,80 litre sans se salir les mains.

Enfin, côté autonomie, le Dyson V10 Origin est capable de fonctionner durant 60 minutes en activant le mode standard, soit le moins puissant, selon la marque. Une fois la session de ménage terminée, il ne suffira qu’à accrocher le balai à sa station d’accueil murale. Côté recharge, il faudra compter sur 3h30 pour que le V10 Origin remplisse en totalité sa batterie.

L’autre option : le robot aspirateur

