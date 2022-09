179 €, c’est le super prix de cette puissante barre de son compatible Dolby Atmos

Si vous n’êtes pas satisfaits par le son de votre téléviseur, vous pourriez être tenté d’y ajouter cette barre de son TCL TS9030. Elle va apporter une meilleure expérience sonore et cela pour à peine 180 euros, contre 399 euros au départ.

À part quelques exceptions, la partie audio est souvent délaissée sur les téléviseurs. L’ajout d’une barre de son est donc un atout non négligeable pour apporter une meilleure expérience audio à la maison. Et pour booster le son de votre téléviseur, la barre de son TCL TS9030 a justement de quoi plaire. Elle ne manque pas de puissance, et est capable de simuler un environnement sonore en 3D grâce à la technologie Dolby Atmos. Aujourd’hui, il est possible de se la procurer 220 euros moins chers qu’à son lancement.

Les points forts de la barre de son TLC TS9030

Une bonne puissance sonore (540W)

Un rendu 3.1 avec son caisson de basse sans fil

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible Google Assistant et AirPlay

Proposée aux alentours des 400 euros à sa sortie, puis affichée à 229 euros, la barre de son TCL TS9030 passe aujourd’hui à seulement 179 euros chez Boulanger grâce à une ODR d’une valeur de 50 euros. On la trouve aussi à 187 euros chez Cdiscount, après l’ODR.

Retrouvez la barre de son TCL TS9030 à 179 € (après ODR) sur Boulanger

Retrouvez la barre de son TCL TS9030 à 187 € (après ODR) chez Cdiscount

Une expérience audio plus immersive

Pour pouvoir améliorer le son de votre téléviseur, la barre de son TCL TS9030 propose un rendu 3.1 convaincant avec son caisson de basse sans fil, qui délivre des basses profondes et puissantes. Elle offre une puissance totale de 540 W qui alimente 3 haut-parleurs orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus ample.

Elle offre une expérience audio riche et une meilleure spatialisation sonore dans tous vos divertissements. Cette barre de son a d’ailleurs l’avantage de diffuser le son en 3D, de manière adaptée à l’acoustique de la pièce dans laquelle elle se trouve, et au contenu diffusé. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos.

Une barre de son qui se fond dans le décor, avec une bonne connectique

En dehors de ses performances, c’est une barre de son au look épuré et minimaliste qui s’intègre parfaitement à n’importe quel intérieur. Avec son format et ses dimensions (1 050 x 58 x 110 mm), elle ne risque d’empiéter une partie de l’image de votre téléviseur. Autrement, elle est livrée avec un support mural pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser leur espace. Quant au caisson de basse, il est séparé de la barre de son, mais étant sans fil, il pourra se synchroniser en un rien de temps. En effet, il suffit de la lier en Bluetooth pour éviter les câbles inutiles.

Vous pourrez également diffuser le son de votre téléphone dessus pour que la barre de son devienne une enceinte. Elle prend aussi en charge le multiroom, ainsi que Google Assistant et Apple Airplay. Enfin, côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée HDMI 2.0, une sortie HDMI ARC, une entrée numérique optique et d’une prise mini jack 3,5 mm.

Retrouvez la barre de son TCL TS9030 à 179 € (après ODR) sur Boulanger

Retrouvez la barre de son TCL TS9030 à 187 € (après ODR) chez Cdiscount

