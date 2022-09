Amazon offre 4 mois gratuits à son service de streaming musical

Si vous êtes adepte de streaming audio, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de l'offre Amazon Music Unlimited et son gigantesque catalogue. Le service devient d'ailleurs plus intéressant aujourd'hui grâce à l'apport de la HD sans surcoûts à 9,99 euros par mois et avec 4 mois offerts.

Lorsque vient le choix de sélectionner un service streaming musical, il est difficile de s’y retrouver parmi toutes les plateformes disponibles aujourd’hui. Aux côtés de Spotify, Deezer, Apple Music ou encore YouTube Music, on retrouve Amazon Music Unlimited qui a réussi à se placer parmi les géants du streaming musical. La firme de Jeff Bzeos avance des arguments convaincants et se démarque avec son offre d’abonnement gratuit pendant les premiers mois.

Amazon Music Unlimited, c’est quoi ?

Plus de 90 millions de titres à écouter dont une bonne partie en HD et en qualité Hi-Fi.

Le support complet d’Alexa

Accessible sur différents appareils (Windows, macOS, iOS et Android)

En mode en ligne ou en mode hors connexion

Jusqu’au 13 octobre inclus, au lieu de 9,99 euros par mois, l’abonnement à Amazon Music Unlimited ne vous coûtera que 0 euro pendant les 4 premiers mois. Une fois les 4 mois écoulés, il passera ensuite à 9,99 euros par mois si vous souhaitez conserver le service après la période promotionnelle. Sachez qu’il est possible de résilier à tout moment. Cette offre est réservée uniquement pour les nouveaux clients du service.

Un répertoire gigantesque maintenant accessible en HD pour tous

Le catalogue d’Amazon Music Unlimited est clairement l’un des plus imposants du marché. Il vous fait aujourd’hui profiter de plus de 75 millions de titres, autant dire qu’il y a de quoi faire. Comme la plupart des services de streaming musical, il propose un mode hors-ligne permettant d’écouter sa musique favorite sans connexion nécessaire ou encore l’absence totale de publicité.

La grosse nouveauté concerne la fusion des abonnements Unlimited et Music HD. Vous avez donc accès à des millions de titres en audio HD pour la plupart en qualité CD. Certains titres sont même en qualité Ultra HD, codés en 24 bits jusqu’à 192 kHz et donc sans perte de qualité, soit la fameuse norme lossless. Pensez bien à disposer d’un casque prévu pour délivrer du son Hi-Res audio afin d’en profiter au maximum. Depuis peu, vous pouvez même faire l’expérience de milliers de titres en Dolby Atmos et Audio 360 permettant encore plus d’immersion sonore si vous possédez le matériel compatible.

Une plateforme disponible partout, tout le temps

Amazon Music est disponible via des applications dédiées sur de nombreux supports comme Windows, macOS, iOS, Android et même directement dans votre voiture via les systèmes compatibles. Alexa permet même de contrôler votre musique directement par la voix avec des appareils comme l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus.

