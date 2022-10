Amazon brade ce laptop doté d’un i5 11e Gen à moins de 500 euros

Même avec un petit budget, il est possible d’avoir un PC portable efficace et fonctionnel au quotidien. C'est le cas du Acer Aspire 3 qui propose une fiche technique solide, et dont le prix passe de 799 euros à 499 euros seulement.

Acer propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent. Le modèle Acer Aspire 3 est efficace au quotidien notamment grâce à son processeur i5 de 11e génération. Ce dernier est suffisamment puissant pour les tâches du quotidien, avec une autonomie confortable pour en profiter au maximum. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, le voilà avec 300 euros de réduction.

Les points fort du Acer Aspire 3

Un design soigné

Un processeur Intel performant (i5-1135G7)

Un SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 799 euros, l’ordinateur portable Acer Aspire 3 A315-58-5922 est en ce moment disponible en promotion à 499 euros sur Amazon, soit près de 40 % de réduction.

Un laptop bien équipé

Le Acer Aspire 3 n’est pas le modèle le plus haut de gamme de la marque, mais il arrive à combler la plupart des besoins des utilisateurs avec sa fiche technique complète. Sous le capot, on a droit à un Intel Core i5 de 11e génération (i5-1135G7) cadencé jusqu’à 4,2 GHz, épaulé par 8 Go de RAM. Le laptop s’en sortira donc très bien pour les tâches bureautiques, pour la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.) mais trouvera ses limites sur les jeux gourmands. On apprécie également le SSD ultra rapide de 512 Go qui permettra un démarrage rapide et un accès aux données qui l’est tout autant.

Pour la partie autonomie, l’Aspire 3 embarque une batterie 2 cellules qui permettrait de faire tenir l’ordinateur portable une journée d’après le constructeur. On peut souligner la connectique assez complète avec deux USB A 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI et une prise jack 3,5mm.

Pratique à transporter

Il va plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Sa conception compacte et légère le rend plus facile à transporter (19 mm d’épaisseur et 1,7 kg). Ce PC portable est donc totalement conçu pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer — vous pourrez vous déplacer et travailler partout et au mieux.

Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop de Acer offre une diagonale de 15,6 pouces. D’ailleurs sa dalle IPS affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et un confort visuel sans précédent. Quant à son design, on ressent le savoir-faire du constructeur. On fait face à une conception sobre et élégante très réussie, avec son coloris gris en aluminium.

S’équiper à moins de 500 euros, c’est possible

Si vous souhaitez comparer le Acer Aspire 3 (A315-58-5922 ) avec d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros.

