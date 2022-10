À -35 %, cette caméra avec sirène et projecteurs est idéale pour dissuader les intrus

Les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. Pour cela, la Ring Floodlight Cam Wired Plus s’équipe à la fois de projecteurs et d’une sirène d’alarme. Bonne nouvelle : on la retrouve à 129,99 euros contre 199,99 euros à sa sortie.

Pour surveiller votre domicile à distance, les caméras de surveillance connectées sont toutes choisies pour tenir ce rôle. Certaines caméras disposent de quelques fonctionnalités pour décourager les cambrioleurs. On pense par exemple à la Ring Floodlight Cam Wired Plus, une caméra qui intègre non seulement une sirène d’alarme, mais aussi des projecteurs afin de dissuader les intrus. En cas de mouvement suspect, vous recevez des alertes sur votre smartphone et vous avez la possibilité de consulter le flux en direct. Elle a de quoi vous rassurer, et si vous êtes intéressés par cette caméra, elle est en ce moment 70 euros moins chère.

Ring Floodlight Cam Wired Plus, c’est quoi ?

Une caméra extérieure qui filme en 1080p (même de nuit)

Avec projecteurs et sirène intégrés

Et la possibilité de définir des zones

Lancée à 199,99 euros, mais maintenant affiché à un prix barré de 149,99 euros, la caméra de surveillance connectée Ring Floodlight Cam Wired Plus est actuellement en promotion à 129,99 euros sur Amazon, soit 35 % de réduction.

Une caméra résistante et facile à installer

La Ring Floodlight Cam Wired Plus est une caméra de surveillance conçue pour l’extérieur. Elle va ainsi être capable de faire face aux aléas climatiques puisque la marque assure son fonctionnement qu’il fasse froid ou chaud (-20 °C à 50 °C). Si certains préfèrent le sans fil, ici cette caméra doit être raccordée à vos fils de sonnette existants. Un avantage qui permet de ne pas se soucier de son autonomie.

Bien équipée pour faire face aux intrusions

Une fois en route, la Floodlight Cam Wired Plus est capable de filmer en 1080p, avec un angle de vision à 140° à l’horizontale et 80° à la verticale. Le rendu est de bonne qualité, et couvre un bon périmètre grâce à son grand-angle. La caméra pourra également enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images en couleurs. Elle intègre même des projecteurs LED (2 000 lumens) qui éclaireront la zone visée par la caméra, et qui dissuadera au passage les intrus.

La Ring Floodlight Cam Wired Plus détecte les mouvements, et pour personnaliser le tout vous pouvez définir des zones de détection, celles qui vous semblent les plus sensibles. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la caméra Ring est dotée d’une sirène (105 dB) que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez par ailleurs entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Pour finir, Alexa est de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central, comme un Echo Dot ou un Echo Show par exemple.

Pour dissuader les intrus

Si vous voulez comparer la Ring Floodlight Cam Wired Plus d’Amazon avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance extérieure en 2022.

